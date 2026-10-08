世界視覺日｜從黑暗到光明　獲眼角膜移植病人：呢個世界真係好靚

今日（10月8日）是每年10月第二個星期四的世界視覺日（World Sight Day），目的在喚起大眾關注眼健康及可避免失明問題。醫管局新界東醫院聯網今日在「新東說」專頁，分享了72歲病人黃松杰重獲光明與希望的經歷。



黃松杰（左）與當年主刀的威爾斯親王醫院眼科及視覺科學學系顧問醫生甘嘉維聚首。（「新東說」專頁）

飽受眼疾折磨超過廿年的黃松杰，曾因感染巨細胞病毒面臨失明，人生一度陷入黑暗，在新界東醫院聯網的威爾斯親王醫院眼科中心團隊協助，成功接受眼角膜移植。

與當年主刀的威爾斯親王醫院眼科及視覺科學學系顧問醫生甘嘉維聚首，黃松杰回想當年覆診，看到有器官捐贈的卡紙，他當時心裏面好想人幫到自己，給到眼角膜：「如果我自己都行出一步，參加器官捐贈，不止是幫到一個人，是幫到受贈者整個家庭。所以我係懷住呢個心情去參加咗（登記器官捐贈）。」

他又說：「做咗（眼角膜移植手術）之後呢，有時都會約啲朋友去行山，我現在都可以應付到啦，連蚺蛇尖嗰啲我都上到去。咁我就感覺，哇，呢個世界真係好靚，我好似從未試過見到個世界咁靚咁樣。」

黃松杰參加了器官捐贈登記，捐贈卡隨身。（「新東說」專頁）

醫管局新界東醫院聯網指，一片捐贈的眼角膜，是一束照亮生命的光，一個決定能夠為一個家庭延續愛與希望，呼籲支持眼角膜捐贈。