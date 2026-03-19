器官捐贈｜統計處：兩成人願意死後捐出、18％不願意

政府統計處今（19日）出版《主題性住戶統計調查第84號報告書》，有41.8%人認為自己的整體健康狀況屬「好」，僅51%總人口享有僱主／機構所提供的醫療福利，或受個人購買的醫療保險保障，或兩者兼備。



至於器官捐贈意願，20%人願意在離世後捐出器官，18.3%人不願意，其中54%人因希望保持遺體完整佔最多，1.8%人因害怕醫生因只想要器官，不會嘗試搶救。



政府統計處今（19日）出版《主題性住戶統計調查第84號報告書》，有41.8%人認為自己的整體健康狀況屬「好」。（資料圖片/葉志明攝）

《主題性住戶統計調查第84號報告書》於2024年10月至2025年1月期間進行的主題性住戶統計調查所得，關於香港居民使用醫療服務的情況、僱主／機構提供的醫療福利、個人購買的醫療保險保障、健康狀況，以及對器官捐贈的意見的主要結果。

76.5%人在統計前12個月內曾就醫

2025年的統計調查結果顯示，約5,450,400人在統計前12個月內曾就醫，佔總人口的76.5%。在統計前30天內的就醫次數中，香港私家西醫是最常被求診的診症醫生類别（38.3%），而向香港私家中醫，包括中醫（全科）、骨傷科（跌打）中醫及針灸中醫求診的就醫次數則佔20.3%。

半數人口享有僱主／機構所提供醫療福利

約3,632,100人（總人口的51.0%）享有僱主／機構所提供的醫療福利，或受個人購買的醫療保險保障，或兩者兼備。當中有1,176,800人（32.4%）同時享有僱主／機構所提供的醫療福利及受個人購買的醫療保險保障﹔另有1,112,900人（30.6%）只享有僱主／機構所提供的醫療福利，其餘1,342,400人（37.0%）只受個人購買的醫療保險保障。

28.1%人認為自己健康狀況極好或很好

報告指，逾四分之一人（28.1%）認為自己的整體健康狀況極好或很好，認為是好的佔41.8%，認為是一般的佔25.7%，而認為是差的則佔4.4%。

1.8%人因害怕醫生不會嘗試搶救，只想要器官而不願死後捐器官。（報告截圖）

1.8%人害怕醫生為了取得器官而不會嘗試搶救

在統計調查所涵蓋約4,515,600名18至64歲人士中，約905,100人（20.0%）願意在離世後捐出器官，約828,000人（18.3%）則不願意；而61.6%未作決定／未作考慮／未有回應有關器官捐贈的問題。

其中，18至64歲人士中，54%人因希望保持遺體完整而不願意在離世後捐出器官，18.8%人因害怕誰世後受苦，1.8%人因害怕醫生不會嘗試搶救， 因他們只想要器官。