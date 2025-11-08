器官捐贈｜全港每日逾2500人輪候　肝囊腫患者獲捐肝冀可多去旅行

今日（8日）是器官捐贈日，全港平均每日有超過2,500名病人等候器官移植，惟過去3年每年只有約百宗移植個案。瑪麗醫院早前於一日内完成4宗器官移植手術，包括一名多發性肝囊腫女患者，輪候肝臟移植3年，每星期都需要到醫院抽腹水，最終於今年較早時接受手術，得以改善生活。她說未來希望能多去旅行，「想自己將來去多啲旅行，做返之前冇做嘅事，可以返工。」醫院肝臟移植中心總監陳智仁指，近年香港器官捐贈率仍然偏低，呼籲市民登記做器官捐贈者，幫助更多病人。



瑪麗醫院早前於一日内進行4宗器官捐贈移植手術，包括兩宗肝臟移植、一宗肺臟移植及一宗腎臟移植。來自外科、心胸外科、内科、麻醉科、臨床心理學家等多個團隊的約50名醫護人員，在38小時内接力工作。

根據現時機制，當病人被判定腦死亡，醫管局器官捐贈聯絡主任會查閲衞生署的中央器官捐贈等級名冊，了解逝者有否表達捐贈器官意願；取得家屬書面同意後，團隊再為捐贈者進行詳細檢查和評估，進行捐受者配對，再派員為捐贈者進行器官摘除手術

48歲江小姐，於2022年確診多發性肝囊腫，之後病情持續惡化，肝部有嚴重水泡，移植時肝部重量達到10公斤。（瑪麗醫院提供）

其中一名獲捐肝的48歲江小姐，於2022年確診多發性肝囊腫，之後病情持續惡化，肝部有嚴重水泡。江小姐指，她平日連走路和平躺也會呼吸不順，每星期都要到醫院抽腹水。

今年較早時，她獲告知可進行肝臟移植手術，「收到電話之後，好緊張都好開心，好感恩收到醫院電話。」她指手術後生活改善，未來希望可以獨自旅行，「想自己將來去多啲旅行，做返之前冇做嘅事，可以返工。」

不過，並非所有人都能如此幸運。數據顯示，香港平均每日有超過2,500名病人等候器官移植，惟過去3年，每年僅約百宗移植手術。其中腎臟輪候者最多，達2,563名，惟每年只有50多宗移植個案。

醫院肝臟移植中心總監陳智仁指，受傳統觀念影響，香港器官捐贈率仍然偏低，即使逝者有捐贈器官意願，但可能生前沒有告訴家人，或登記器官捐贈名冊，最終未能捐贈。他呼籲市民登記名冊，並知會家人，幫助更多有需要病人。

衞生署署長林文健早前表示，希望社會重啟討論器官捐贈「預設默許」機制，陳智仁指支持任何可增加器官捐贈數目的做法，相信社會上會有更多討論。