富泰邨女童｜孫玉菡：三姊弟暫不適宜回家　將安排臨時住宿

屯門富泰邨11歲女童持兩大袋啤酒、孭破爛書包的短片曝光後，引起各界關注。勞福局局長孫玉菡表示，涉事女童及其弟妹被社署人員帶走，目前在醫院接受檢查，預料今日或明日出院，即使已出院，社署評估暫不適宜立即回家，會先安排臨時住宿，由院舍代為照顧，「咁樣做最穩妥」，形容三人「未必住埋一齊」。



勞福局局長孫玉菡表示，涉事三姊弟暫不適宜回家，將獲安排臨時住宿。(方承恩攝)

孫玉菡表示，社署會就個案召開多專業個案會議，包括社署社工、律師、醫護、警務人員等，共同檢視三姊弟家庭狀況需要、面對安全風險、長遠福利需要等，並制定長遠方案。

他指，視乎多方專業會議評估及建議，若會後認為三人的安全風險、家庭狀況不適切，就會向法庭申請保護令，「依家講唔到住，要等個會議。」

他指，會議會盡快召開，此前須蒐集足夠資料，需時約一個星期，會議有定案前，三人仍會獲緊急住宿安排。

+ 1

女童一家五口住富泰邨一個單位。(黃學潤攝)

女童母親昨日（8日）下午已經獲准保釋候查，惟她報稱身體不適，需送往屯門醫院；至於繼父則在晚上9時獲准保釋，他離開屯門警署時不發一言。警方指二人須於十月下旬向警方報到。

社會福利署較早前回覆《香港01》查詢時表示，十分關注事件，社署社工已聯絡涉事家庭，相關專業人員稍後會召開多專業會議，評估兒童及其家庭的需要，並因應兒童的健康、發展情況及其家庭的照顧能力，制訂跟進計劃並提供適切協助和支援。