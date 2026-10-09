富泰邨女童｜涉事家庭被指濫用綜援　孫玉菡：正檢視個案有否違規

屯門富泰邨11歲女童持兩大袋啤酒、孭破爛書包的短片曝光後，引起各界關注。涉案父母早前接受媒體訪問時，曾透露每月領取約18,000元綜援，又自稱一家人一年去幾次旅行，還被網民揭發持迪士尼樂園「金卡」等，網民質疑涉事家庭生活水平，以及綜援公帑運用不妥。



勞工及福利局局長孫玉菡今日（9日）表示，留意到社會上關注涉事家庭領取綜援的狀況，社署正檢視他們的綜援狀況，如有嚴重違規，不排除會轉介警方循刑事處理。



勞工及福利局局長孫玉菡。(方承恩攝)

孫玉菡表示，綜援有申請門檻，亦需要作申報，若果在檢視過程中發現有任何違規、不符合要求的情況，會由社署跟進處理。但如果違規情況嚴重，會轉介給警方循刑事方向跟進。他再強調，綜援是為無能力負擔經濟、無法照顧自身生活的人士，得到基本照顧。濫用綜援的狀況，政府會嚴厲打擊。

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女童一家五口住富泰邨一個單位。(黃學潤攝)

女童母親昨日（8日）下午已經獲准保釋候查，惟她報稱身體不適，需送往屯門醫院；至於繼父則在晚上9時獲准保釋，他離開屯門警署時不發一言。警方指二人須於十月下旬向警方報到。

社會福利署較早前回覆《香港01》查詢時表示，十分關注事件，社署社工已聯絡涉事家庭，相關專業人員稍後會召開多專業會議，評估兒童及其家庭的需要，並因應兒童的健康、發展情況及其家庭的照顧能力，制訂跟進計劃並提供適切協助和支援。