技工訛稱被擄母以為真報警　技工繼續向警說謊　認浪費警力囚14天

冷氣技工欠下賭債無錢還，向母訛稱被收數佬劫走，圖令母親助償還債務，惟母親擔心報警，技工涉向警方作了一個被綁架的事件，惟警方調查後發現並無其事。技工被控1項浪費警力罪（WKCC 4777/2026），技工今（9日）在西九龍裁判法院提堂時認罪，被判監14日。



裁判官陳慧敏判刑指，被告對警方作了一個很嚴重的故仔，本案動用了6名警員調查，警方工作繁忙：「但係用咗呢啲時間處理你一個大話，監禁係必須嘅。」判被告監禁14日，並下令他賠償3306元予政府。



被告陳海樂（26歲），被控在2026年4月12日，明知而向1名警員虛報，內容傾向顯示已有人犯罪，即虛報自己被綁架及非法禁錮，因而導致警力的浪費。

被告陳海樂在西九龍法院認浪費警力，被判囚14天。

被告欠賭債逾20萬承諾會戒賭

辯方求情時指被告賭博現仍欠債逾20萬元，他後悔其行為，承諾會戒賭。陳官判刑指，本案嚴重，被告母親擔驚受怕，被告報假案導致浪費警力，必須判監。

被告向母稱遭2名收數佬禁錮

案情指，被告在4月11日下午6時告訴其母，他早前遭2名收數佬禁錮，他在友人支付2萬元贖金後獲釋回家。其母親擔心被告有危險，決定報警。

被告向警員稱遭人從荃灣擄走

被告其後向警方稱，他向財務公司借了40萬元，借貸後沒理會追數電話。在被擄當天下午，被告在荃灣聽到有人叫他的名，隨即被人蒙眼及抬上一輛貨車。約1小時後，他被帶到1間房內，揭開眼罩後見到面前有兩個一肥一瘦的男人，恐嚇被告若不還錢，就會斬被告的手指。同晚11時許，被告被綁匪載到怡康街，上了另一輛車回家。

警方翻查閉路電視片未見被告被綁架

警方其後帶被告到現場作案情重組，並翻查相關閉路電視片段。惟調查發現，沒出現被告聲稱的綁架過程。被告其後承認虛構綁架案情，圖令其母親償還賭債，他表示知錯。