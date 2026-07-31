發訊息恐嚇自己後報警　宏美CEO黃浩霆認報假案　准緩刑18個月

曾任宏美廣告娛樂集團行政總裁的黃浩霆，涉報警稱收到恐嚇訊息，惟警方經調查後，發現黃疑用另一電話「自己恐嚇自己」。黃被控報假案(ESCC 950/2026)，他今(31日)在東區法院認罪，求情稱案發前曾有自稱國家安全部人士與其父母接觸，其父母亦有報警，惟黃誤以為警方無認真看待事件，他出於想保護家人，才犯上本案。主任裁判官張志偉指被告行為造成警力浪費，考慮到被告無案底及態度合作，判他入獄6星期，但准緩刑18個月。



被告黃浩霆，37歲，報稱無業，承認虛報有人犯罪，指他於2025年10月18日，向警員虛報身份不明的人士威脅正威嚇他，要殺害他及其家人，意圖使被告在某次法庭聆訊中不作某種方式的證供。

被告黃浩霆曾任宏美廣告娛樂集團的行政總裁。

被告黃浩霆在東區法院認虛報有人犯罪。(鄭子峰攝)

報警稱收到連串威嚇訊息

案情指，被告案發當天報警稱其WhatsApp收到威嚇訊息，該些訊息在同日發出，該些訊息包括：「不如我哋傾下，否則後果自負」，被告回覆：「你點知我私人電話」，對方：「一句講晒，如果你上庭亂講嘢，你同埋你全家會死得好慘」、「你都唔想你個仔有咩事」，被告回覆：「你都痴咗線」及後封鎖對方。

警調查電話時發現異常

警方接報後為被告錄口供，翌日到被告家中調查，警方檢查被告手機時，發現被告曾下載「WhatsApp Business」。在被告同意下，重新下載該應用程式，並發現被告曾用一系列電話號碼登入，包括被告聲稱發恐嚇訊息給他的電話號碼。警方其後拘捕被告，被告警誡下保持緘默。

求情稱曾有自稱國安法務部人士上門

辯方求情指，被告報警前一晚，曾有兩名自稱國家安全法務部的人到訪被告家，並要求與被告會面，當時被告不在家，被告母親應門並抄下其中一人的電話號碼和車牌。被告父母其後有就此事報警，警方亦有到被告所住大廈了解，及提醒保安加強巡邏，亦有致電問被告情況。警方之後沒有再聯絡被告家人，被告誤以為警方沒有認真看待事件，出於保護家人，才愚蠢犯了本案。

辯方續指，被告患有讀寫障礙及過度活躍症，有時會焦慮和抑鬱，其精神狀態現時尚可，但這些情況與其犯案無關。

控方確認被告父母曾報警

控方確認被告父母曾在10月18日報警，警方調查後認為案件沒有刑事成份，被告父母也沒有繼續追究，純粹報警落案。

官認為可判緩刑以作警惕

張官判刑時指，被告向警方提供虛假資料，導致警力浪費，考慮到被告沒有案底，被捕後態度合作，且警方在短時間內揭發，認為可判緩刑以作警惕，故判監6周但准緩刑18個月。