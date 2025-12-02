精神分裂漢報假案稱太子站見黑衣群眾 判緩刑及賠800元警員工資
撰文：陳曉欣
出版：更新：
患精神分裂男子涉報警稱太子站出口外有穿印有「光復香港」黑上衣的群眾，警方經調查後證實虛報。男子今（2日）於西九龍裁判法院承認浪費4名警員每人57分鐘，合共228分鐘警力。裁判官判被告監禁1個月，准緩刑3年，另須向政府支付警員處理本案薪金800元。
稱見一班著光復香港字樣黑色衫的人
被告尹善威（56歲，無業）被控於2025年9月10日，在香港明知而向一名警察通訊員作出虛報，內容傾向於顯示你有對警方的調查具關鍵作用的資料，即向警方虛報於太子地鐵站B1出口有一班人著住有「光復香港」字樣的黑色衫，因而導致警力的浪費。
4警到場未有發現
案情指，有男子在9月10日中午致電999，稱他見到一群穿黑色衫，衣服上印有「光復香港」的人在港鐵太子站B1出口聚集，4名警員到場後沒發現，得知報案人在在太子站附近一個電話亭撥出電話。
被告曾進入附近電話亭
警方翻查閉路電視及根據情報，發現被告在相關時段曾進入電話亭，並在9月12日拘捕他。被告查問下透露他自1997年有精神分裂，警誡下承認報假案。
4警共花228分鐘處涉795薪金
被告其後被送往葵涌醫院接受治療，在11月17日出院。事件中4名警員被調派處理案件，以每人57分鐘計算，合共浪費了228分鐘，共涉795.15元薪金。
案件編號：WKCC 5236/2025
