維園年宵2027｜一連3日公開競投結束　總收入達865萬　按年跌37萬

2027年維園年宵攤位的一連三日公開競投，今日（9日）結束，全部400個攤位均租出，總收入為865萬元，按年跌4.2%、約37萬元。食環署指，東涌達東路花園年宵市場的攤位競投將於下周一（12日）舉行。



維園年宵市場400個攤位由10月7日起公開競投。(資料圖片/董素琛攝）

3日共1320人次進場

食環署表示，今年維園攤位的三個競投日共吸引約1,320人次進場。 今年競投的總收入為8,651,552元。對比去年9,030,526元，按年跌約37萬元。

食環署表示，今年維園年宵市場共有400個攤位全部租出，包括170個普通型乾貨攤位、46個大型乾貨攤位、180個濕貨攤位和4個快餐攤位。

總結過去兩日（8和9日）的競投結果，普通型乾貨攤位的成交價由8540元至6.4萬元不等，平均競投價為21,017元，最高成交價為6.4萬元，約為底價8540元的7.5倍，總成交額為3,572,920元。

而大型乾貨攤位的成交價則由2.2萬元至5萬元不等，平均競投價為29,870元，最高成交價為5萬元，約為底價12,810元的3.9倍，總成交額為137.4萬元。

2025年2月15日年廿八，大批市民到維園年宵市場買年花，下午人流眾多。（資料圖片/廖雁雄攝）

東涌年宵周一起競投

食環署指，東涌達東路花園年宵市場的攤位競投將於星期一（12日）在荔枝角政府合署二樓禮堂舉行，由上午9時開始，直至競投結束為止。

深水埗花墟公園、深水埗長沙灣遊樂場和觀塘區觀塘遊樂場的年宵市場攤位競投將於10月13至15日在上址舉行。每日競投均分上午及下午兩個時段進行，上午時段由9時至下午12時30分，下午時段則由2時開始，直至競投結束為止。

九龍城區土瓜灣遊樂場的年宵市場攤位競投將於10月16日（星期五）在上址舉行，由上午9時開始，直至競投結束為止。

發言人提醒投得攤位人士，須遵守特許協議內所列的全部條款及規定，否則署方有權解除該特許協議，而獲許可人須即時將攤位騰空。