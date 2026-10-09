2027維園年宵市場競投　近天后出口乾貨檔位以$5萬成交成「檔王」

維園年宵2027｜2027維多利亞公園農曆年宵市場的400個攤位，由周三（7日）起一連3日分批在荔枝角政府合署公開競投。周四（ 8日）第二日主要競投乾貨攤位，其中以最近維園網球場、天后興發街出口的46號檔，以最高5萬元成交，成為「新檔王」,但其成交價較去年少一千元。



維園年宵年宵市場400個攤位由10月7日起公開競投。(資料圖片/董素琛攝）

2027年維多利亞公園農曆年宵市場的400個攤位，周四（8日）繼續在荔枝角政府合署進行公開競投第二日，吸引約750人到場，當中不乏中學生前來參與。

首先競投的是4.5米乘2米的大型乾貨攤位，底價12,810元。其中被稱為「檔王」的1號檔去年以5萬元成交，今年則以3.4萬元成交，價格按年下跌約三成，由去年同一人所投得。另外，位處最近維園網球場、天后興發街出口的46號檔，以5萬元被投得，成交價較去年少一千元，成為「新檔王」。

2025年2月15日年廿八，大批市民到維園年宵市場買年花，下午人流眾多。（資料圖片/廖雁雄攝）

食環署表示，第二日共有92個普通型乾貨攤位和46個大型乾貨攤位，經競投後全部租出。普通型乾貨攤位成交價由1.8萬元至6.4萬元不等，平均競投價為23,175元，攤位的最高成交價為6.4萬元，約為底價8,540元的7.5倍。

大型乾貨攤位的成交價由2.2萬元至5萬元不等，平均競投價為29,870元。攤位的最高成交價為5萬元，約為底價12,810元的3.9倍。

維多利亞公園年宵市場其餘78個普通型乾貨攤位，將於周五（9日）上午9時起在同一場地進行公開競投。