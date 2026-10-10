宏福苑｜九成業主已簽買賣協議　特設銷售計劃逾250戶已揀樓

政府正在收購宏福苑8幢大廈業權，房屋局局長何永賢昨日（9日）表示，已有逾九成業主就其宏福苑單位完成簽署《買賣協議》。當中「特設銷售計劃」的申請者已由9月29日開始揀樓，至今已進行了8日，目前已有逾250戶業主選擇了新單位，當局預計於11月底完成所有選樓程序。



她提醒，如業主已於8月31日或之前交回已填妥及簽署的「接受收購建議信件」，不論其作出哪一個選項，均須於10月15日限期屆滿當日或之前，完成簽署出售其宏福苑單位的《買賣協議》。



宏福苑業主「特設銷售計劃」9月29日起揀樓。（資料圖片/方承恩攝）

房屋局局長何永賢在社交平台表示，「特設銷售計劃」下還有逾4000個單位可供選擇，遍佈十個項目，既有市區，也有大埔原區，亦有今年可入伙的項目。

逾九成業主已簽《買賣協議》 料11月底完成選樓程序

目前已有逾九成業主就其宏福苑單位完成簽署《買賣協議》，當中「特設銷售計劃」的申請者將會獲邀揀樓。房屋局早前已根據電腦系統隨機的排序開始分批發信，邀請申請者陸續按照信件上訂明的日期和時間前來選購「特設銷售計劃」推售的單位，預計於11月底完成所有選樓程序。

政府正在收購宏福苑8幢大廈業權。（資料圖片／方承恩攝）

提醒業主須於10.15限期前簽署

在此提醒大埔宏福苑A至H座八座的業主，如已於8月31日或之前交回已填妥及簽署的「接受收購建議信件」，不論其作出哪一個選項，均須於10月15日限期屆滿當日或之前，完成簽署出售其宏福苑單位的《買賣協議》。

尚未簽署的業主記得把握時間。如業主因特殊情況未能及時簽署出售其宏福苑單位的《買賣協議》，特區政府會本着情、理、法兼備，並且以情為先的原則，按個別情況酌情考慮作出適切安排，在限期前通知相關業主。