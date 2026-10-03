宏福苑｜何永賢：90.6%業主已簽買賣協議　較多選擇已落成項目

宏福苑業主「特設銷售計劃」周二（9月29日）開始，房屋局局長何永賢今早（10月3日）表示，目前已有90.6%業主完成簽署買賣協議，多數受影響居民均希望盡快遷入新居，故較快落成的項目如九龍灣、房協粉嶺樂嶺軒等較受歡迎，有部分業主亦選擇補錢市區的啟德項目。



房屋局局長何永賢。（何永賢Facebook圖片）

何永賢今早出席電台節目表示，已有90.6%的宏福業主完成簽署買賣協議，當局在開始選樓3日以來，共邀請約100位業主，平均每日安排約30多戶到場，以預留充裕時間讓長者及家庭成員深入商量，並由一直跟進的解說隊成員全程陪同及提供協助。

居民冀盡快遷入新居 九龍灣、粉嶺等項目受歡迎

她續指，多數宏福居民均希望盡快遷入新居，故較快落成的項目如九龍灣、房協粉嶺樂嶺軒等較受歡迎，亦有部分業主選擇補錢選擇啟德項目。目前所提供的單位中有約七成售價在400萬元以下，為居民提供靈活性。

她提醒，有關的買賣合約最遲須在10月15日簽定，如最終未完成，則會當作未有簽署接受收售建議信件的13戶看待，未來或須立法處理。如業主有特殊情況，會盡量彈性安排。

對落實公屋輪候時間降至4年以下充滿信心

至於資助出售房屋比例調高會否影響公屋輪候進度，何永賢強調兩者沒有衝突，關鍵在於充足的土地與房屋整體供應量。她指，政府在平衡出租公屋及出售房屋規劃時，已將縮短輪候時間的指標計算在內，當局對將輪候時間降至4年以下充滿信心。