1.2億外判泳池救生服務｜康文署招標收4標書　重申外判確保人手足

康文署自2024年9月起在6個公眾泳池試行外判救生及急救服務，相關合約為期2年，今年屆滿。康文署早前經公開招標，向同一公司批出為期3年的合約，總值逾1.2億元，每年平均費用較上一份合約的每年平均費用增近8%，有救生員工會早前指出，人手不足只在夏季出現，冬天是人手過剩，認為支付巨額予外判商有浪費資源之嫌。



《香港01》向康文署查詢何時作公開招標、期內收到多少標書、參與投標的公司等，署方於今晚（11日）回覆稱，2025年12月19日至2026年1月19日進行公開招標，期間共收到4份標書。被問到有議員及工會建議檢視外判的成本效益，署方稱近年投身救生行業的人數下降，致直接招聘救生員面對挑戰，強調將部分規模較小的游泳池救生及急救服務外判，可確保全年各個時段均有足夠及合資格的救生員當值。



康文署於2026年7月9日批出組別1及組別2，共6個指定公眾泳池的救生及急救服務合約，總價值達122,788,215元，由博藝體運有限公司再次投得。（資料圖片)

康文署回覆指，公眾泳池試行外判救生及急救服務合約的公開招標期為2025年12月19日至2026年1月19日，在此期間共收到4份標書。至於參與投標的公司及投標價，署方未於回覆中提及。

就立法會議員周小松及港九拯溺員工會均認為政府應該檢視2年外判成效，並倡只外判夏季池，署方在回覆中重申，過去兩年，六個公眾游泳池的外判救生及急救服務整體成效理想，場地運作暢順，又說在承辦商的靈活調配人手，以及康文署嚴格監管下，所有泳池設施一直全部開放予市民使用，從沒有因救生員人手不足而需要關閉任何設施。

康文署續稱，近年投身救生行業的人數有所下降，而全港現時約有1,400個私人游泳池，市場對合資格救生員的需求殷切，招聘及挽留人手的競爭極為激烈，令署方在直接招聘救生員面對相當大的挑戰。

署方重申，透過將部分規模較小的游泳池救生及急救服務外判，可善用市場較靈活的運作機制，讓承辦商提供具競爭力的薪酬福利，並建立充裕的後備人手調配機制，確保全年各個時段均有足夠及合資格的救生員當值，避免因季節性或突發人手波動而影響公眾設施的正常開放。

翻查資料，康文署於2024年公開招標，於6個公眾泳池試行外判救生及急救服務，包括港島東、大角咀、藍田、東昌街、青衣西南和屏山天水圍。當時中標者為「博藝體運有限公司」，合約總值逾7589萬元，為期2年，即每年平均成本近3800萬元。根據合約條款，服務承辦商每日須提供高級救生員、救生員及急救員共68名員工。

康文署今年再次招標，中標者為同一公司，這次合約批出近1.23億元，為期3年，即每年平均成本約4000萬元。相較上一份合約，每年的平均費用增加近8%。