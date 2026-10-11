康文署逾1.2億外判6泳池救生服務　周小松促檢視倡只外判夏季池

康文署自2024年9月起在6個公眾泳池試行外判救生及急救服務，相關合約為期2年，今年屆滿。康文署早前經公開招標，向同一公司批出為期3年的合約，總值逾1.2億元。外判合約的批出引來救生員工會不滿，質疑政府浪費資源。有立法會議員對外判的成本效益有所保留，認為政府在招標前應先公開諮詢及檢視成效。



康文署於2026年7月9日批出組別1及組別2，共6個指定公眾泳池的救生及急救服務合約，總價值達122,788,215元，由博藝體運有限公司再次投得。（資料圖片)

康文署於2024年公開招標，於6個公眾泳池試行外判救生及急救服務，包括港島東、大角咀、藍田、東昌街、青衣西南和屏山天水圍。當時中標者為「博藝體運有限公司」，合約總值逾7589萬元，為期2年，即每年平均成本近3800萬元。根據合約條款，服務承辦商每日須提供高級救生員、救生員及急救員共68名員工。

每年平均費用加幅近8% 有議員關注外判合約「值唔值」

康文署今年再次招標，中標者為同一公司，這次合約批出近1.23億元，為期3年，即每年平均成本約4000萬元。相較上一份合約，每年的平均費用增加近8%。

立法會議員周小松表示，比起合約費用加幅，更需要關注的是外判「值唔值」。他指，政府高級救生員，頂薪點是2.5萬多元，而按照外判合約所寫的68個人手，聘請每個救生員的成本則超過5萬元，成本相差約一倍。

公務員與外判救生員薪酬相近 為何政府請不到人？

翻查網上資料，中標的「博藝體運有限公司」曾在網站發廣告招聘泳池救生員，工作地點為西灣河、藍田、大角咀、青衣、大埔及天水圍，與政府外判的6個泳池地點相符，月薪則為2萬至2.5萬元。

周小松認為，兩方的薪金相近，「為何外判公司請到救生員，政府又請不到呢?」他續解釋，外部公司請救生員可能時數會長一些，加上加班費用，總收入有機會高一些。他建議，政府應檢討救生員職系架構，例如重整晉升階級及調整薪金，提升職位的吸引力。

根據招聘網站，博藝體運有限公司以每月2萬至2.5萬薪酬招聘救生員，上班地點為西灣河、藍田、大角咀、青衣、大埔及天水圍，與政府外判的6個泳池地點相符。（網上截圖）

外判做法有待商榷 政府應公開檢視成效

港九拯溺員工會副主席及發言人胡啟榮昨日也提出，人手不足只在夏季出現，冬天是人手過剩，認為署方只需在夏天聘請外判，原有的正規救生員在冬季理論上可調配回這6個泳池支援，支付巨額予外判商有浪費資源之嫌。

周小松也指出，將6個游泳池全年外判的做法有待商榷，並同意夏季才出現人手不足，認為四季池交由政府救生員負責，只外判夏季池才是較理想的做法。

周小松指，兩年外判合約結束後，未見政府公開檢視成效，諮詢工會及市民的意見。他相信，外判不是令開放池數增加的唯一因素，「事實上政府有其他措施，例如OTA（Overtime Allowance）工作模式，令政府救生員能夠加班工作，提供津貼。」他促政府在新一輪招標前，應積極檢討外判救生及急救服務對救生員人手短缺有否改善、幫助程度、以及是否值得繼續推行下去。

勞工界立法會議員周小松促政府新一輪招標前，應積極檢討康文署外判救生服務對救生員人手短缺有否改善、幫助程度、以及是否值得繼續推行下去。（資料圖片/梁鵬威攝）

康文署昨日回覆查詢時表示，相關採購嚴格按照公開招標程序進行，合約金額上升主要反映市場人手緊張及營運成本增加。署方又指外判服務成效理想，所有泳池設施一直全部開放予市民使用，從沒有因救生員人手不足而需要關閉泳池設施，會繼續檢視及評估外判服務成效。