逾1.2億外判6泳池救生服務惹工會投訴浪費資源　康文署稱成效理想

康文署轄下有6個公眾游泳池自2024年起外判救生服務，以解決當時救生員不足問題，合約今年屆滿。康文署再經公開招標，早前批出逾1.2億元的外判合約予同一間公司，而合約期更由原本兩年試行，延長至3年。



不過，港九拯溺員工會副主席及發言人胡啟榮指出，人手不足只在夏季出現，冬天是人手過剩，認為署方只需在夏天聘請外判，原有的正規救生員在冬季理論上可調配回這6個泳池支援，如今卻支付巨額予外判商，他認為是浪費資源，說：「我哋幫你做、用真心去幫你做，你就左計右計， OT多咗幾個鐘又話唔得，但呢邊眨吓眼就批出一億幾出去。」



康文署回覆查詢時表示，相關採購嚴格按照公開招標程序進行，合約金額上升主要反映市場人手緊張及營運成本增加。而外判服務成效理想，所有泳池設施一直全部開放予市民使用，從沒有因救生員人手不足而需要關閉泳池設施。署方會繼續檢視及評估外判服務成效。



康文署於2026年7月9日批出組別1及組別2，共6個指定公眾泳池的救生及急救服務合約，總價值達122,788,215元，由博藝體運有限公司再次投得。（資料圖片)

康文署於2026年7月9日批出組別1及組別2，共6個指定公眾泳池的救生及急救服務合約，總價值達122,788,215元，由博藝體運有限公司再次投得。（康文署標書LCT 7007/23(S)截圖）

翻查資料，康文署於2024年因應救生員人手不足，有公眾泳灘和泳池因而關閉，未能在炎夏提供服務，於是推行短中長期措施，在全港人力規模較小的公眾泳池試行外判救生及急救服務，包括港島東、大角咀、藍田、東昌街、青衣西南和屏山天水圍共6個游泳池。

根據政府招標紀錄，康文署於2024年7月批出的外判合約，總值逾7,500萬元，為期兩年至今年7月底屆滿，中標者為「博藝體運有限公司」。至今年7月9日，康文署再批出該6個指定公眾泳池的救生及急救服務外判合約，總價值達122,788,215元，由「博藝體運」再次投得。

工會指冬季無人手荒 正職救生員可調回6個外判泳池支援

胡啟榮表示，該6個泳池為全年開放的「四季泳池」，但在冬季根本不存在人手短缺問題。他引述審計署2025年6月發布的報告指，康文署在冬季實質上「人手過剩」，審計署更要求康文署妥善編排救生員的冬天工作。

他亦指出，受影響的正規救生員有約80人，合約外判後被調派至其他場地。但冬季部份非四季泳池或泳灘因維修或季節性關閉，原有的正規救生員在冬季理論上可調配回這6個四季泳池支援，工會認為冬季毋須依賴外判人手。

工會嘆去年全港救生員加班費 僅為每年外判費的四分之一

胡啟榮說，康文署現時一方面支付薪金予原有的80名正規救生員，另一方面又花費高達逾億元外判，形成了極大的資源浪費。他又舉例指，去年全港救生員透過加班（OT）協助頂替場地運作，僅涉及約1,000萬元開支，但單是這6個泳池的外判合約金額就高達逾1.2億元，兩者差距極大，折合每年高達約4,000萬元，為正規救生員全年加班費用的4倍。他嘆道：「我哋幫你做、用真心去幫你做，你就左計右計， OT多咗幾個鐘又話唔得，但呢邊眨吓眼就批出一億幾出去」。

針對試行期及管理安排，胡啟榮表示，工會當初理解政府因短期人手緊張而嘗試外判。然而，在兩年試行期滿後，康文署在未有與工會檢討成效的情況下，便將合約期由2年延長至3年。此外，外判公司僅負責提供人手，實際上的場地日常管理、監督工作，依然由康文署轄下的公務員團隊負責。加上泳池每年進行約一個半月的年度大修期間，外判人員毋須落場，但合約金額已一併涵蓋，並無扣除無當值的部份。

康文署2024年7月31日批出組別1及組別2，指定公眾泳池的救生及急救服務合約，總價值達75,893,095元，由博藝體運有限公司投得。（康文署網頁截圖）

康文署於今年7月9日批出組別1及組別2，包括港島東、大角咀、藍田、東昌街、青衣西南及屏山天水圍等共6個指定公眾泳池的救生及急救服務合約，總價值達122,788,215元，由博藝體運有限公司再次投得。（康文署網頁截圖）

港九拯溺員工會副主席及發言人胡啟榮。（資料圖片）

另外，胡啟榮指該6個公眾泳池首兩年試行外判前，署方曾刊登報章公開招標，今次批出合約前則有點不同，工會僅得知署方曾進行「市場調查」，但有大型外判商聲稱沒有收到相關資訊，他很希望署方能公開更多今次的招標過程，以提高透明度。

康文署回應指，根據近年來的觀察，私人游泳池的數目持續上升，現時約有1,400個，反觀投身救生行業的人數則一直下降。因此，康文署近年在招聘救生員時面對相當大的挑戰和困難，故一直積極研究及採取不同措施，以增加和穩定救生員的人手供應，目的是確保市民可享用公眾游泳池的設施。

康文署續表示，署方嚴格按照政府訂定的採購程序，將該6個泳池的外判救生及急救服務重新公開招標。除價格外，標書亦就多項技術準則作綜合評估，包括管理計劃、創新建議、投標者經驗及相關認證等。為期3年的新合約於2026年8月1日展開，總開支約1億2,200萬元。署方解釋，新合約價格上升，主要是由於市場人手供應緊張，服務承辦商有需要就聘用救生員提供具競爭性的薪酬福利，並建立後備人手調配機制，以確保泳池設施持續開放；另外，近年通脹上升，技術投入與管理方面的營運開支亦因而增加。

康文署最後指，在多管齊下的方案中，署方將六個規模較小的公眾游泳池的救生及急救服務外判，透過外判服務及較靈活的市場運作，維持及穩定泳池服務。在過去兩年，該六個泳池運作暢順，外判救生及急救服務的成效理想，所有泳池設施一直全部開放予市民使用，從沒有因救生員人手不足而需要關閉泳池設施。署方強調會繼續檢視及評估外判服務成效。