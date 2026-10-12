新皇崗口岸｜這日清晨　他們坐上了觀塘往新皇崗口岸的首班直通巴

新皇崗口岸｜連接香港與深圳、重建後的皇崗口岸今（12日）今早六時半正式啟用。有市民特地到位於觀塘的永東巴士車站，等候前往新皇崗口岸的頭班車。居於內地、每周有五至六日也要在港通宵工作後乘搭跨境巴士回家的楊先生指，既然經常都需要過關，打算盡早熟習一下流程。



+ 1

有乘客棄往舊皇崗班次等頭班往新皇崗口岸跨境巴士

在觀塘永東巴士車站，最後一班前往舊皇崗口岸的跨境巴士於凌晨5時半開出，工作人員特地提點乘客，指巴士前往舊皇崗口岸。有兩名乘客特地不上車，留待下一班、前往新皇崗口岸的頭班車才上車。

楊先生居於內地，每周有五、六日也要在港通宵工作後乘搭跨境巴士，通過皇崗口岸回家。他今日如常到觀塘乘車，但特地選乘前往新皇崗口岸的頭班車，除了因為新鮮感外，還因為既然經常也要過關，打算熟習一下流程。他指，在連接舊皇崗口岸的落馬洲管制站刷臉過關時，每十次有兩、三次也過不了，希望新口岸會更順暢。

有人乘搭頭班車體驗新口岸後便會即時回港

劉先生則特地乘搭頭班車，體驗完新口岸便會即時回港。他表示，自己平時經常經不同口岸北上消費，加上看到片段後，見到新皇崗口岸的建築很漂亮，所以便想率先體驗一下，尤其渴望體驗全新的「合作查驗」自助通道。由於他平時經常北上，兩天前才特地到新皇崗口岸外面參觀，所以今日也不會再在內地停留，體驗完新口岸便即日回港。