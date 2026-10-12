新皇崗口岸啟用｜啟德新巴士線　市民搭頭班車　望體驗新皇崗口岸

連接香港與深圳的新皇崗口岸，於今日（2026年10月12日）上午6時30分正式開通。同一時間，原有的皇崗口岸及落馬洲管制站，其旅檢服務亦停止。舊有口岸與連接兩地的「皇巴」，則同步完成歷史任務。



新皇崗口岸預計於今（12日）早正式啟用，城巴開辦的全新皇崗專線「B14」亦迎來首航，有15名市民清晨到場搭首班車，城巴亦為到場市民準備「首航證書」及紀念品。



入行15年的城巴資深車長盧先生負責駕駛「B14」專線巴士的頭班車，他直言感到十分興奮，又指新路線位處九龍城與啟德交界，預料日後會吸引大批街坊「捧場」。車程方面，他估計只需約45分鐘左右便能直達皇崗；他表示較早前已進行多次試車、培訓及與公務員演練等，對駕駛這條新路線相當有信心。

盧先生負責駕駛「B14」專線巴士的頭班車，他直言感到十分興奮。（陳永武攝）

蔡先生特地與家人一同出行，清晨4時許便抵達巴士站，準備試搭城巴新開辦的皇崗「B14」專線巴士。蔡先生提到新過關模式「聽講幾方便」，希望稍後到皇崗口岸體驗合作查驗自助通道。

另一名市民鍾先生亦特別選擇在口岸啟用的首日來體驗頭班車，感受新過關模式的便捷。他直指新口岸和新開辦的巴士路線對他而言方便得多。以往他前往內地探朋友，通常搭車到上水再轉車過關，過程較為轉折，預計日後過關車程可以節省大約一小時。

蔡先生清晨偕家人出行，4時許便抵達巴士站準備試搭城巴新開辦的皇崗「B14」專線巴士。（陳永武攝）

蔡先生清晨偕家人出行，4時許便抵達巴士站準備試搭城巴新開辦的皇崗「B14」專線巴士。（陳永武攝）

新皇崗口岸今日（12日）清晨6時15分正式啟用，有15名市民搭首班車，城巴亦為到場市民準備「首航證書」及紀錄品。（陳永武攝）

首班城巴的乘客都表現興奮。（陳永武攝）

首班車的乘客獲城巴派發「首航證書」及紀錄品。（陳永武攝）

巿民排隊準備試搭城巴新開辦的皇崗「B14」專線巴士。（陳永武攝）

隨着新皇崗口岸即將啟用，服務近30年的皇巴將完成歷史任務。（李家傑攝）

隨着新皇崗口岸即將啟用，服務近30年的皇巴將完成歷史任務。皇巴的職員（藍色衫）「交棒」予九巴職員（螢光衫）。（李家傑攝）

隨着新皇崗口岸即將啟用，服務近30年的皇巴將完成歷史任務。（資料圖片／林遠航攝）

翻查資料，原有的皇崗口岸旅檢大樓，早於2020年起已展開重建工作，市民及旅客近年來都是透過一幢臨時旅檢大樓，來連接落馬洲管制站過關；新皇崗口岸則於今日（2026年10月12日/星期一）早上6時30分正式開通。隨着新口岸啓用，「舊皇崗」落馬洲管制站以及現時的臨時旅檢大樓，於同日清晨同步停用。

「舊皇崗口岸」曾是深港唯一24小時運作的陸路旅檢口岸，配合24小時跨境巴士「皇巴」服務，成為旅客、以至於需要「雙城生活」的跨境港人，過關的不二選擇。

新皇崗口岸將於周一（12日）清晨6時半正式開通。（資料圖片／湯致遠攝）

新口岸升級為「合作查驗、一次放行」模式。旅客只需於同一座聯檢大樓，辦理深港兩地手續，透過「三道門」自助通道實現「排一次隊、查一次證、核實一次身份」，並支援「刷臉」通關，無須再像舊口岸般轉乘「皇巴」跨境巴士。

新口岸繼續維持24小時通關。旅客自助通道核驗僅需20秒，整體過關時間由以往舊口岸「兩地兩檢」的30分鐘大幅縮短至約5分鐘。口岸初期預計每日可處理高峰流量20萬人次，未來可提升至30萬人次。

車輛通關方面，新口岸引入「聯合一站式」車道，設有26個私家車及過境巴士檢查亭，並配備香港海關8個前置抽查亭，司機一次停靠即可完成深港兩地查驗，顯著提升跨境車輛通行效率。

新皇崗口岸。（湯致遠攝）

俗稱「皇巴」的皇崗跨境巴士，全稱「落馬洲—皇崗過境穿梭巴士」，早年因車身顏色為黃色，亦被暱稱為「黃巴士」。皇巴過程是往返香港落馬洲管制站、與深圳皇崗口岸之間的專營過境穿梭巴士服務。皇巴於1997年3月20日正式投入服務，是近30年來連接深港兩地陸路邊境的重要交通工具。

及至2003年1月27日，落馬洲／皇崗口岸正式實施24小時旅檢通關，皇巴同步成為全港首條24小時營運的跨境陸路公共交通工具。受惠於內地開放港澳「自由行」，皇巴成為深宵時段跨境旅客的首選，在2006年全盛時期，皇巴士年載客量高達1,800萬人次，日均接載近5萬人次。

新皇崗口岸。（湯致遠攝）

有見及此，皇巴車隊最初為單門單層巴士；及後營辦商引入大型低地台雙門巴士，以加快上落客的效率。2020年因應「新型冠狀病毒」疫情，皇巴士停駛長達3年，至2023年才恢復營運。最終，隨著新皇崗口岸的出現，皇巴亦因應時代步伐，成為歷史名詞。

皇巴士總站在1997年3月開始營運，初時是露天的車站，2005年增設四個相連空調候車室。（資料圖片／林遠航攝）