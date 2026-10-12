新皇崗口岸啟用｜大學生自製告別牌　專程送別最後一班皇巴士

連接香港與深圳的新皇崗口岸，於今日（2026年10月12日）上午6時30分正式開通。同一時間，原有的皇崗口岸及落馬洲管制站，其旅檢服務亦停止。舊有口岸與連接兩地的「皇巴」，則同步完成歷史任務。



新口岸啟用首日，有大學生專程前來送別，更有中學生特意搭尾班車後再搭新專線經新皇崗口岸返回北區上學。有市民指皇巴為其帶來獨特的童年回憶，而且比起其他熱門口岸人流相對不多，乘搭時感覺更舒適、過關時亦更輕鬆。有人帶同自製的告別牌及皇巴遙控模型到場，希望藉此向皇巴表達感謝。



就讀大學的吳先生（右）及林先生（左）帶同自製告別牌到場，藉此向皇巴表達感謝。（李家傑攝）

新口岸啟用首日，不少市民專程前往現場，告別服務多年的皇巴。其中就讀大學的吳先生及林先生更帶同自製告別牌到場，告別牌上繪有皇巴，寫有「皇巴士，珍重．再見」及其服務年份等，藉此向皇巴表達感謝。

提到對於皇巴的回憶及感受，林先生提到以往乘搭皇巴時車上的服務員十分有禮、環境舒適，同時口岸人流亦相對不多，直指「好輕鬆咁過關，唔似福田（口岸）咁好多人。」而吳先生亦憶起童年，指小時候富有好奇心，過關時望見黃色的巴士在關口轉來轉去，覺得新奇有趣。

就讀中三的陳同學亦表示小時候坐皇巴長大，對皇巴有深厚感情，所以專程來送皇巴「最後一程」，又剛才特意在現場買了5張皇巴車票留作紀念。他指因要上學，完成行程後會再搭新專線經新皇崗口岸返回北區上學，預計趕及早上8時上課。對於舊口岸和皇巴走進歷史，他坦言感到依依不捨，不過也認為新口岸開通後交通配套更方便，日後過關會更快捷。

就讀中三的陳同學亦表示小時候坐皇巴長大，對皇巴有深厚感情，所以專程來送皇巴「最後一程」，又特意在現場買了5張皇巴車票留作紀念。（李家傑攝）

大學生Gordon特別手持一件由朋友親手製作的皇巴遙控模型到場。（李家傑攝）

大學生Gordon特別手持一件由朋友親手製作的皇巴遙控模型到場。Gordon接受訪問時表示該模型耗時近3年，花費約2000多元。他雖然甚少乘搭皇巴，認為皇巴陪伴香港多年，是重要的歷史見證，也是昔日過關通力合作、分擔其他口岸負擔的主力，對於其結束感到可惜。對於新啟用的巴士，他則認為新不如舊「無哂以前啲車嘅feel」。

隨著新皇崗口岸落成，有市民表示日後前往深圳福田區會更常使用新口岸，因為交通配套更直接、程序更簡單。不過亦會按實際出發地點彈性選擇，如選乘九巴的全新路線，視乎需求選用深圳灣等其他口岸。

大學生Gordon特別手持一件由朋友親手製作的皇巴遙控模型到場。（李家傑攝）

負責駕駛皇巴尾班車的關車長。（李家傑攝）

負責駕駛皇巴尾班車的關車長。（李家傑攝）

負責駕駛皇巴尾班車的關車長。（李家傑攝）

隨着新皇崗口岸即將啟用，服務近30年的皇巴將完成歷史任務。（資料圖片／林遠航攝）

新皇崗口岸。（湯致遠攝）

翻查資料，原有的皇崗口岸旅檢大樓，早於2020年起已展開重建工作，市民及旅客近年來都是透過一幢臨時旅檢大樓，來連接落馬洲管制站過關；新皇崗口岸則於今日（2026年10月12日/星期一）早上6時30分正式開通。隨着新口岸啓用，「舊皇崗」落馬洲管制站以及現時的臨時旅檢大樓，於同日清晨同步停用。

「舊皇崗口岸」曾是深港唯一24小時運作的陸路旅檢口岸，配合24小時跨境巴士「皇巴」服務，成為旅客、以至於需要「雙城生活」的跨境港人，過關的不二選擇。

新皇崗口岸將於周一（12日）清晨6時半正式開通。（資料圖片／湯致遠攝）

新口岸升級為「合作查驗、一次放行」模式。旅客只需於同一座聯檢大樓，辦理深港兩地手續，透過「三道門」自助通道實現「排一次隊、查一次證、核實一次身份」，並支援「刷臉」通關，無須再像舊口岸般轉乘「皇巴」跨境巴士。

新口岸繼續維持24小時通關。旅客自助通道核驗僅需20秒，整體過關時間由以往舊口岸「兩地兩檢」的30分鐘大幅縮短至約5分鐘。口岸初期預計每日可處理高峰流量20萬人次，未來可提升至30萬人次。

車輛通關方面，新口岸引入「聯合一站式」車道，設有26個私家車及過境巴士檢查亭，並配備香港海關8個前置抽查亭，司機一次停靠即可完成深港兩地查驗，顯著提升跨境車輛通行效率。

新皇崗口岸。（湯致遠攝）

俗稱「皇巴」的皇崗跨境巴士，全稱「落馬洲—皇崗過境穿梭巴士」，早年因車身顏色為黃色，亦被暱稱為「黃巴士」。皇巴路程是往返香港落馬洲管制站、與深圳皇崗口岸之間的非專營巴士（過境穿梭服務）。皇巴於1997年3月20日正式投入服務，是近30年來連接深港兩地陸路邊境的重要交通工具。

及至2003年1月27日，落馬洲／皇崗口岸正式實施24小時旅檢通關，皇巴同步成為全港首條24小時營運的跨境陸路公共交通工具。受惠於內地開放港澳「自由行」，皇巴成為深宵時段跨境旅客的首選，在2006年全盛時期，皇巴士年載客量高達1,800萬人次，日均接載近5萬人次。

有見及此，皇巴車隊最初為單門單層巴士；及後營辦商引入大型低地台雙門巴士，以加快上落客的效率。但2020年因應「新型冠狀病毒」疫情，皇巴士停駛長達3年，至2023年才恢復營運。最終，隨着新皇崗口岸的出現，皇巴亦順應時代步伐，成為歷史名詞。

皇巴士總站在1997年3月開始營運，初時是露天的車站，2005年增設四個相連空調候車室。（資料圖片／林遠航攝）