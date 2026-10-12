新皇崗口岸｜皇巴完成近三十載歷史任務　近半員工轉投九巴團隊

新皇崗口岸｜連接香港與深圳、重建後的皇崗口岸今早（12日）六時半正式啟用。隨著新口岸大樓投入服務，服務深港兩地近30年的「皇巴士」於今晨6時15分開出尾班車後，正式完成近三十載歷史任務，而今日車頭電子屏幕亦顯示「三十載相伴」字眼。九巴指出，有近半數皇巴同事選擇留任並加入九巴團隊，繼續以專業經驗服務市民。九巴團隊及皇巴團隊在現場進行交接儀式，確保服務無縫銜接。



九巴車務總監楊晉瑋（右）及九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕（左）。（李家傑攝）

九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕表示，皇崗巴士自1997年3月20日投入服務以來，車隊規模由最初10部增加至30部，近三十載24小時風雨不改接載乘客。今日清晨，不少巴士迷及市民特意前往新田運輸交匯處送別皇巴。皇巴於今晨6時15分開出最後一班北上前往皇崗的巴士；而最後一班南下巴士亦在等待最後一位完成入境手續的乘客後順利開出。

九巴感謝所有皇巴前線同事多年來為乘客提供安全可靠的服務，九巴將繼續接載乘客往返深港兩地，推動兩地融合發展。

皇巴於今晨6時15分開出最後一班北上前往皇崗的巴士；而最後一班南下巴士亦在等待最後一位完成入境手續的乘客後順利開出。今日車頭電子屏幕亦顯示「三十載相伴」字眼。（李家傑攝）

近半數皇巴同事選擇留任並加入九巴團隊

九巴車務總監楊晉瑋表示，皇巴服務深入民心，不少前線員工與乘客建立了深厚的情感，彼此關係親如好友，九巴對此感到非常欣慰。九巴對所有皇巴前線員工發出邀請，有近半數皇巴同事選擇留任並加入九巴團隊，繼續以專業經驗服務市民。

九巴團隊已做好充分準備，務求令新路線營運順暢，為往返新皇崗口岸的乘客提供最便捷的出行體驗。此外，為感謝市民多年來的支持，九巴於皇巴最後營運日向乘客派發紀念車票。

不少乘客到來乘坐尾班車。（李家傑攝）

新皇崗口岸啟用 九巴即推出三條新線：B10、B11及NB73號線

隨著新皇崗口岸啟用，九巴即日起推出三條全新專營巴士路線，包括B10號線、B11號線及NB73號線。當中B11及NB73路線均會在新田運輸交匯處設站。北區市民如乘搭九巴 76、76K或 276B路線前往新田，並利用八達通或電子支付工具轉乘 B11 號線前往新皇崗口岸，即可享「兩程送一程」轉乘優惠，全程車費僅需$10.5。

隨時加開來往新皇崗口岸與新田特別班次 以疏導旅客

此外，駕駛私家車的市民亦可將車輛泊於新田交匯處鄰近停車場，再步行至新田巴士站轉乘 B11 號線前往口岸。針對內地旅行團於新田轉乘旅遊巴的需求，九巴將與旅遊業界保持緊密聯繫，並會視乎實際乘客需求，隨時加開來往新皇崗口岸與新田的特別班次，以分流及疏導旅客。