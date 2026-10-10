新皇崗口岸開通︱舊口岸倒數　市民專程搭皇巴　期待未來更方便

新皇崗口岸即將於下周一（12日）上午6時30分正式啟用，屆時會暫停現時往來深圳皇崗口岸臨時旅檢樓和香港落馬洲管制站的旅檢服務，服務近30年的皇巴（皇崗—落馬洲穿梭巴士）將會完成歷史任務。記者今日（10日）到皇崗口岸視察，可見人流稀疏，有工人為「結束」做準備，在皇巴總站拆鐵欄。有市民專程前來懷緬，乘搭其最後一次皇巴，又表示期待新皇崗口岸開通。



新皇崗口岸即將在下周一（12日）上午6時30分正式啟用，服務近30年的皇巴將會完成歷史任務。（黃偉民攝）

Joseph今日特意前來皇崗口岸，他坦言已經很久沒有使用此口岸，知道即將停用，希望「嚟睇最後嘅皇巴站係點樣」。他表示期望新口岸啟用，相信辦理手續程序會更方便。

Joseph今日特意前來皇崗口岸，希望「嚟睇最後嘅皇巴站係點樣」。（黃偉民攝）

陳先生經常來往兩地工作，特別是在晚間時份由皇崗口岸過關。由於新皇崗口岸位置更佳，他期待日後使用新口岸會便為便利。他指凌晨時間，現時皇崗口岸交通工具班次多，擔心日後新口岸交通是否同樣方便。

陳先生經常來往兩地工作，期待日後使用新皇崗口岸過關。（黃偉民攝）

記者今日（10日）到皇崗口岸視察，有工人正在皇巴總站內拆除鐵欄。（黃偉民攝）

政府昨日（9日）公布，新聯檢大樓已通過驗收。經粵港兩地政府協商，皇崗口岸定於下周一（10月12日）上午6時30分正式開通運行，為旅客和客運車輛提供24小時通關服務，同時暫停往來深圳皇崗口岸臨時旅檢樓和香港落馬洲管制站的旅檢服務。

皇巴早前表示，皇巴士將於10月12日早上6時15分開出最後一班北上往深圳皇崗口岸的班次，預計現場人流眾多，有需要時皇巴士或會提早截龍，前往深圳的乘客如未能上車，可於新田運輸交匯處等候九巴路線B11的首班車前往皇崗口岸。

皇崗口岸於1989年12月底貨檢區率先開通啟用，1991年8月8日開通客運旅檢。2003年1月27日皇崗口岸正式實施24小時旅客通關，亦成為中國首個24小時通關的大型陸路口岸。