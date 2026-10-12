新皇崗口岸開通｜跨境巴業界料過關及車程省15分鐘　冀納2蚊優惠

重建後的新皇崗口岸聯檢大樓於今日（10月12日）早上6時30分正式啟用，新口岸實施「合作查驗、一次放行」通關模式，旅客過關時間料可由過往約30分鐘縮短至約5分鐘。香港非專利巴士聯會主席、跨境快線副總經理蔡順基今早接受電台訪問時表示，新大樓啟用後首班車及整體路面交通順暢，跨境巴士乘客無需再於管制站多次上落車及步行過關，預計可節省至少15分鐘或以上的通關及車程時間。



2026年10月12日，新皇崗口岸聯檢大樓於早上6時30分正式啟用。（夏家朗攝）

今早首班跨境直通巴過程順暢 蔡順基指整體車程比預期快

蔡順基在港台《千禧年代》指，今早首班車前往新口岸過程非常順暢，整體車程比預期快。他表示整體行車路線與以往分別不大，但新大樓啟用後，旅客無需再像過往般於落馬洲管制站及舊皇崗口岸多次上落車及跨越邊界，變相大幅省卻手續與等待時間，至少可節省15分鐘以上時間。

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預計部份鐵路旅客仍處觀望階段 往後或會陸續轉用新皇崗口岸

新聯檢大樓公共交通交匯處設於旅檢大樓二樓，蔡順基表示，留意到現場各政府部門安排了足夠人手，於各樓層及扶手電梯旁指示旅客前往離境或入境大堂，秩序良好。由於今日為星期一上班日，首朝旅客流量與平日相若，未見有特別劇增的情況。他預計部份使用鐵路的旅客仍處於觀望階段，往後或會陸續轉用新口岸。

香港非專利巴士聯會主席、跨境快線副總經理蔡順基。（資料圖片/李澤彤攝）

隨著新大樓投入服務，多條專營巴士、專線小巴及的士路線亦獲准直達口岸大樓，部份專營巴士更推出轉乘優惠招徠。被問及會否對跨境巴士構成競爭壓力，蔡順基認為「既係機遇，亦係挑戰」。他指跨境旅遊巴主打「全車座位、不設企位」以及有大型行李廂，能提供更舒適安全及無碰撞糾紛的乘車體驗，對於需時30至40分鐘的車程而言仍具優勢。

不過，蔡順基認為現時政府向專營巴士提供「長者2元乘車優惠」補助，對跨境巴士業界並不公平。他透露業界已有共識，若政府願意將跨境巴士納入「2蚊優惠」範疇，業界樂意配合將長者票價相應調低至與專營巴士同等水平，讓長者可有更舒適及安全的選擇。

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本周末適逢重陽節三日連假期，蔡順基預料新口岸將迎來首個通關高峰。他指，以往每逢假期皇崗口岸人流均會急升，預計今個周末及周日的人流將大幅增加。為應對客流，業界已調配人手及車輛，繁忙時段班次將由平時約10分鐘一班，於周日回程高峰期加密至約每3分鐘一班車，以滿足旅客需求。