荷蘭直擊｜港每年入口$13億當地乳製品　窺探荷蘭牛快樂產奶秘密

荷蘭是全球最大奶類製品出口國之一，香港亦有不少奶製品從當地入口，上年貨值超過13億港元。當地乳牛遍及全國，同樣都是牛，究竟荷蘭奶源有何吸引？《香港01》記者在荷蘭，探索當地奶源秘密。



到訪荷蘭阿默斯福特市（Amersfoort）一牧場，發現該牧場主為確保乳牛每天產出高品質鮮奶，每天會帶牛牛在外散步6小時，牛牛也有產假，牧場主表示「牛牛開心才會產出健康奶」，而他每日職責就是令牛牛開心。



荷蘭牧場通常以家族式經營，大多數牧場的日常工作由家族成員操作。（林子慰攝）

荷蘭牧場通常以家族式經營，大多數牧場日常工作由家族成員操作，Coen Wantenaar便是阿默斯福特市Wantenaar牧場第三代牧場主。其牧場是當地奶製品生產巨頭「荷蘭皇家菲仕蘭合作社」會員牧場，專門向該企業供應鮮奶。

擁有約150頭乳牛、82公頃草原牧場主笑言是「壓力管理者」

幫助乳牛擠奶、照看小牛、查看牧草長勢、清理牛舍，伴隨著第一縷晨光，Coen 開始一天的工作。作為擁有約150頭乳牛、82公頃草原的大牧場主，Coen 所有的注意力都在管理牧場。

荷蘭牧場通常以家族式經營，大多數牧場的日常工作由家族成員操作，Coen Wantenaar便是阿默斯福特市Wantenaar牧場第三代牧場主。（林子慰攝）

他形容自己是「壓力管理者」，乳牛則像「青春期少女」，需要為牛牛提供穩定的作息系統，在早上4時30分擠奶、7時戶外放牧、11時30分回到牛舍等，預防牛牛因為突如其來的轉變而焦慮。Coen 笑稱，因每日雷打不變的放牧時間，如果自己偶爾睡過頭遲到，乳牛們就會在門外排好隊對著他大叫抗議。

Coen 與牛牛關係非常好，牛牛十分親近他。（林子慰攝）

Coen 牧場自產自足，毋需額外買牛，定期為有需要的乳牛人工受孕，若是男牛牛則賣出，若是女牛牛則會與牠們一齊成長。有趣的是，「孕婦牛」與人類一樣，在分娩前享有長達6周的「產假」，即毋需擠奶，另外還有專屬的孕期營養餐單。

荷蘭牧場大多以自動化機器運作，擠奶、餵食等工序都由自動機器人定期進行。圖為自動擠奶器，每天早上牛牛都會走進去擠奶。（林子慰攝）

荷蘭牧場大多以自動化機器運作，擠奶、餵食等工序都由自動機器人定期進行，大幅節省牧場主的勞作時間。牛舍裡還特別裝有自動按摩刷，許多愛美的乳牛每天都會爭著享受梳毛按摩，將自己打理整潔。

每頭乳牛胃部植入電腦晶片實時監測心率、活動量與體溫

自動化機械運作不只協助日常運作，亦能檢測牛牛身體狀況。每頭乳牛的胃部都會植入高科技電腦晶片，能實時監測乳牛的心率、活動量與體溫。Coen 隨時透過平板電腦查看數據，一有異常警示便能第一時間得知，用以預判乳牛是否生病、即將分娩或準備受孕。

荷蘭牛牛每日有6小時戶外放牧時間。（林子慰攝）

儘管科技幫忙，Coen 每天的行程亦十分忙碌，除了湊牛牛外，他亦是3孩之父。牧場平均每頭乳牛每日能產出35公升鮮奶，每3日就要將儲存倉的牛奶送至乳製品生產商，另外還有打掃、調配飼料等，整個管理流程通常只有Coen及其妻子負責，他們時常早上湊子女上學後，就要去幫牛牛擠奶及放牧。雖然忙，但他們樂在其中。

荷蘭牛牛每日有6小時戶外放牧時間。（林子慰攝）

「Snow-white、Lizz、yoyo」，Coen爽朗地叫著面前牛牛的名字，牛牛聽到後都親暱地湊上前，與Coen 互動。Coen表示，150隻牛牛都有屬於牠們的名字，而他可以憑著花紋認清每一隻牛牛，並且清楚講述他們的個性，「Lizz好調皮，我講嘢佢成日唔聽；Yoyo就最溫柔，會經常痴住我」。對Coen一家來說，每天與牛牛在大草原上一起打鬧玩耍就是最重要的事。