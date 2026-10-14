訪荷蘭乳管局　官方委實驗室年測千萬份採樣　從源頭保供應鏈安全

撰文：林子慰
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【荷蘭直擊之二】荷蘭是全球最大奶類製品出口國之一，根據政府統計處數據，去年香港奶粉入口量，荷蘭排第二位。近年愈來愈多香港媽媽關注外國奶製品及奶粉的食安問題，《香港01》在荷蘭，直擊官方委託的獨立檢驗實驗室，每年測試超過1,300萬份奶製品樣本。
荷蘭乳製品和雞蛋管制局總監受訪時表示，受委託實驗室會對奶品全面篩查重金屬等殘留物，如要出口海外的奶粉監管更嚴苛，當局會從源頭堵截及打假。至於奶粉運送抵港後，本港食安中心亦會進行抽查。換言之，一罐奶粉由荷蘭運送來港，可能至少經過三層把關。

荷蘭直擊｜港每年入口$13億當地乳製品　窺探荷蘭牛快樂產奶秘密
荷蘭獨立檢測機構Qlip的實驗室，圖中正檢測不同鮮奶樣本的質素。（林子慰攝）

荷蘭乳製品和雞蛋管制局（COKZ）是荷蘭官方授權的監管機構。COKZ 總監 Wim van der Sande 表示，該機構至今已有125 年歷史，早期由民間為打擊牛油摻假而設立，約20年前徹底轉型為完全獨立的公共政府機構，專責執行乳品與雞蛋的品質認證與出口監督。

荷蘭乳製品和雞蛋管制局（COKZ）是荷蘭官方授權的監管機構，圖為總監 Wim van der Sande。

COKZ 指出，當地食品安全建基於「企業自檢、第三方協助、政府監督」三位一體，且層層把關的食物檢測與監管架構，確保當地及外銷食品安全健康。

在整條供應鏈中，當局會委託獨立檢驗機構，負責檢測每項產品的質量，會不定期抽查樣本是否受污染，相關收費多數由被檢驗公司繳交。獨立檢測機構 Qlip 便是COKZ 合作夥伴，專門檢驗鮮奶樣品，每年測試超過1,300萬份採樣。

獨立檢測機構 Qlip 便是COKZ 合作夥伴，專門檢驗鮮奶樣品，每年測試超過1,300萬份採樣。

除了常規的蛋白質與乳脂檢測，Qlip 每月更會代表荷蘭乳業協會（NZO），對生乳進行抗生素、重金屬、二噁英及三聚氰胺等殘留物的全面篩查與風險監測。若檢測發現異常，相應批次的牛奶將即時被禁運，工廠亦必須進行根本原因分析。

至於出口至香港等其他地區的產品，管制更為嚴苛。COKZ 每年發放約7.5 萬份出口證書，所有出口貨物均須通過嚴格的行政審查與隨機抽檢。COKZ 強調，荷蘭當局嚴禁在貨物離開國境後補發證書，從源頭堵截走私與假冒風險。

貨物運送到香港後，則會接受香港食物安全中心抽查，確保產品符合香港食物安全標準後才能上市。

荷蘭皇家菲仕蘭專業營養品全球總裁Roger Loo，他表示品牌於整個供應鏈設有逾3,000項監控，其中超過 60%於生產前，即由農場階段已經展開。（林子慰攝）

另外，根據聯合國人口基金會發布《2023年世界人口狀況》，香港生育率全球最低，每名婦女平均只生育0.8名子女，低於韓國、新加坡、澳門等。荷蘭皇家菲仕蘭專業營養品全球總裁Roger Loo表示，出生率下降是全球共同面對的難題，對香港市場有信心，認為香港家長願意花錢在優質產品上，所以「高端化」及創新是產業破局的關鍵。

他分享，新一代媽媽對嬰幼兒營養品訴求已延伸至消化系統支援、免疫力強化及大腦發育等多個功能性維度，製造商必須持續研發及創新，將產品改至更有益嬰兒，才能滿足市場對嬰幼兒奶粉的期望。

全球市場中，香港及內地市場的媽媽對嬰幼兒產品對期望值與質量要求最高。兩地消費者都期望給予子女最佳的產品。 Roger稱，香港及內地媽媽的要求極高且變化迅速，只要能在香港和中國市場成功，就能在世界任何地方獲得媽媽歡迎。

菲仕蘭專業營養品大中華區產品開發經理Esther de Kort。（林子慰攝）

菲仕蘭專業營養品大中華區產品開發經理Esther de Kort亦表示，香港家長對產品品質要求嚴謹，關注嬰兒「免疫力」與「腸道健康」，集團通常會將「超高端」產品引進香港測試產品受歡迎力，如目前僅於本港發售的 Signature 系列，隨後數年才會推廣至歐洲或東南亞等市場。

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