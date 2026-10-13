女警分娩血崩亡　醫衞局覆家屬促醫委會重審要求：有新證據可申訴

一名女警2016年經催生誕下女嬰後子宮大量出血，接受手術後死亡，醫委會接獲家屬投訴至今9年未定研訊日期，長期病患者關注聯席上周更表示，家屬上月初獲醫委會秘書處通知因「證據不足」結束投訴。

死者家屬日前去信醫衞局申訴，醫衞局最新回覆家屬指，該局已促請醫委會確保嚴格按照申訴機制處理有關個案。信中又列出《2026年醫生註冊(修訂)條例草案》就申訴處理機制引入一系列針對性改革，會令機制更獨立、更公正云云。

至於該個案，醫衞局指不宜評論醫委會決定，又重申偵委會不將個案轉介研訊小組並非對個案有所裁決，申訴方如有新證據，或對偵委會作出有關決定的依據提出在專業上不同的看法，可遞交申訴並提供新資料。



一名26歲女警2016年經催生誕下女嬰後，子宮大量出血，接受切除手術後死亡。其胞姊2017年向醫委會投訴至今，仍未開展聆訊。（資料圖片／鄭子峰攝）

26歲姓葉女警2016年經催生誕下女嬰後，子宮大量出血，接受切除手術後死亡。死因庭2022年裁定死者死於不幸，批評醫護未有察覺及糾正下切除死者子宮，導致腹腔大量出血死亡。醫委會接獲死者胞姊投訴至今9年仍未定出研訊日期，後因應投訴人提供新資料，加上轉換專家證人，案件兩度發還初步偵訊委員會再審議。（見另稿）

長期病患者關注聯席上周四表示，家屬上月初獲醫委會秘書處通知，因「證據不足」結束投訴。家屬之後向醫衞局局長盧寵茂發信申訴，質疑死因庭已披露死因與涉事醫生有關，批評醫委會仍無視，要求偵委會重新審視決定。

長期病患關注醫療改革聯席10月8日發表醫務委員會改革意見調查報告。（資料圖片/林曉儀攝）

根據醫衞局回覆家屬指，該局已促請醫委會確保嚴格按照申訴機制處理有關個案，向申訴人作出適當解說。信中又列出修訂《醫生註冊條例》中，就申訴處理機制引入一系列針對性改革，會令機制更獨立、更公正、更透明、更高效。

醫衞局：任何制度上改善都無法抹去家屬傷痛

不過，信中提到醫衞局深切明白，任何制度上的改善都無法抹去申訴人和家人所承受的傷痛，但政府會秉持決心，持續推動改革，努力提升機制效率，減輕申訴人在過程中的煎熬與焦慮。

深切明白，任何制度上的改善都無法抹去你和家人所承受的傷痛。 醫衞局回信家屬

至於就個案，醫衞局指不宜評論醫委會作為獨立法定專業規管機構就個別個案所作出決定，又重申偵委會不將個案轉介研訊小組並非對個案有所裁決，申訴方如有新證據，或對偵委會作出有關決定的依據提出在專業上不同的看法，可遞交申訴並提供新資料。