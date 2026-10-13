重陽節｜桂林等短途高鐵一票難求　有北上團報名人數按年增約30%

重陽節（18日）假期將至，近年每逢節假日都有大批港人北上旅遊，更衝出大灣區到廣東省以外地區玩樂。高鐵早前已開放預售重陽節假日車票，內地高鐵官方網站今午（13日）顯示，距本港4小時車程內的城市均一票難求，包括廣東桂林及江西南昌等，至於廣東省內的潮汕站及肇慶站，只剩餘下午及晚間的車票可預訂。



北上團方面，食玩假期董事長陳志華表示，報名重陽節北上團的人數，錄得按年增長兩至三成，當中佛山三日兩夜團最受歡迎，又指昨日（12日）啟用的新皇崗口岸能達至分流效果，已安排數個旅行團本周末試行新口岸集合，待累積經驗後，將陸續增加集合團數。



近年每逢節假日都有大批港人北上旅遊，高鐵西九龍站人頭湧湧。（資料圖片／陳葦慈攝）

重陽節假期將至，2026年10月17日全日由高鐵香港西九龍站開往桂林的車票預訂已滿。（內地官方售票平台「中國鐵路12306」網頁截圖）

重陽節假期將至，2026年10月17日早上由高鐵香港西九龍站開往南昌的車票預訂已滿。（內地官方售票平台「中國鐵路12306」網頁截圖）

重陽節小黃金周首日短途北上高鐵一票難求

由於今年重陽節正日適逢周日（18日），下周一（19日）為法定重陽節翌日補假，即周一至周五上班的白領一族，可獲得為期三日的「小黃金周」假期（10月17日至19日）。

近年每逢節假日都有大批港人北上旅遊，其中高鐵一般提早15日公開預售車票，即本月初已陸續預售重陽節車票。截至今午約4時，記者在內地高鐵官方網站「中國鐵路12306」搜尋由香港西九龍站出發的車票，可發現距本港4小時車程內的城市（除了班次非常頻密的廣州及深圳）都一票難求。

重陽節假期將至，2026年10月17日早上及中午由高鐵香港西九龍站開往潮汕的車票預訂已滿，僅剩餘下午及晚間出發的車票。（內地官方售票平台「中國鐵路12306」網頁截圖）

重陽節假期將至，2026年10月17日早上由高鐵香港西九龍站開往肇慶的車票預訂已滿，僅剩餘下午出發的車票。（內地官方售票平台「中國鐵路12306」網頁截圖）

廣西桂林及江西南昌車票預訂爆滿

其中重陽節小黃金周首日（10月17日）以廣西桂林及江西南昌最受歡迎，不論是商務座、一等座及二等座，全部車票均預訂已滿。至於廣東省內的潮汕（連接潮州、汕頭、揭陽三市的鐵路樞紐）及肇慶站，只剩餘下午及晚間的車票可預訂。

廣西桂林素有「桂林山水甲天下」的美譽。（新華社圖片）

食玩假期的佛山三日兩夜團，邀請《中年好聲音4》冠亞軍得主尹景順、許雲妮及最後七強的吳亦偉隨團到酒店宴會廳獻唱，大受歡迎。（食玩假期網頁圖片）

旅行社董事長：重陽節北上團報名人數按年增三成

北上旅行團方面，食玩假期董事長陳志華表示，報名重陽節北上團的人數，錄得按年增長兩至三成，當中佛山三日兩夜團因邀請《中年好聲音4》冠亞軍得主尹景順、許雲妮，以及晉身最後七強的吳亦偉，隨團到酒店宴會廳獻唱，因此最受顧客歡迎，推出後不久已爆滿。

陳志華預告，未來主力發展文化旅遊，例如正計劃在下一個旅遊旺季聖誕節，舉辦規模約4,000名團友的江門行程，將邀請80年代知名女歌手隨團舉辦演唱會，顧客可拭目以待。

食玩假期董事長陳志華表示，報名重陽節北上團的人數，按年增長兩至三成。（資料圖片／歐陽德浩攝）

新皇崗口岸2026年10月12日正式啟用。（資料圖片／夏家朗攝）

新皇崗口岸一地兩檢啟用 周末首推關口集合試行分流

此外，改用一地兩檢的新皇崗口岸已在周一（12日）正式啟用，被問到會否安排北上團轉到新皇崗口岸集合。陳志華指出，羅湖口岸及福田口岸已飽和，相信新口岸能夠達至分流效果，因此已安排數個旅行團本周末試行新皇崗口岸集合，待團友反饋及累積經驗後，將會陸續增加集合團數。