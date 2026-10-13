旺角大球場推票尾優惠　睇港超聯可享旺角花墟34商戶折扣低至75折

青途發展社區發展協會與市區重建局，在中國香港足球總會及旺角花墟商戶支持下，攜手推出「花墟 x 旺角大球場票尾優惠」活動，由下周一（19日）起至今年12月31日，市民只需憑旺角大球場5場指定的香港超級足球聯賽門票票尾，即可於花墟34間合作商戶享有購物及餐飲優惠，折扣低至75折。今次的跨界別合作，是首次把毗鄰的旺角大球場與花墟連結起來，攜手激活地區經濟。



市民只需憑旺角大球場五場指定的香港超級足球聯賽門票票尾，即可於花墟34間合作商戶享有購物及餐飲優惠，低至75折。（青途提供）

34間商戶中，有5間屬餐飲類別。（市建局網頁）

完整商戶名單可參閱市建局網頁。

青途主席鄭泳舜：過往旺角場賽事與花墟社區之間甚少連結

青途主席、立法會議員鄭泳舜指，政府在早前發表的《施政報告》提出推動票尾優惠，而青途作為體育產業推動者一員，十分認同有關理念。他表示，旺角大球場位於花墟，但過往足球賽事與花墟社區之間甚少連結，期望藉今次機會，將觀賽人流持續引入花墟；同時亦希望花墟的社區魅力，可以吸引更多市民願意到旺角大球場睇波，締造雙贏局面。

青途主席、立法會議員鄭泳舜。（青途圖片）

市建局嘗試協助花墟商戶建立更強韌性

市建局行政總監蔡宏興則指，花墟商戶多為小店，在北上消費及網購雙重衝擊下，正面對嚴峻的經營壓力。市建局在推動洗衣街／花墟道發展項目時，嘗試以多元手法協助花墟商戶建立更強韌性，以應對營商挑戰。他指，若今次活動反應良好，日後會加大力度創造多方共贏的推廣方案。

「花墟細運會」添盛事氣氛

另外，為營造盛事氣氛，青途及市建局將於票尾優惠首場賽事舉行當日（10月19日），即理文對傑志的賽事開賽前，在旺角大球場外舉辦「花墟細運會」。 活動設有新興運動體驗，包括無人機足球、圓網球、布袋球及輕排球，同時會有花式足球體驗及表演環節。除此之外，更有以花為主題的打卡及藝術活動供市民參與。