市建局「花開印記」藝術計劃為花墟吸人流　店主：淡季及時雨

市區重建局「藝術文化融入舊區」夥伴項目之一、由基督教香港信義會金齡薈主辦的「花開印記」花墟藝術計劃，將六個社區故事設計成一套藝術印章，連同四款特製明信片，放置於花墟內31間合作店舖，供公眾免費領取及印製花墟明信片。活動吸引不少市民及遊客參與，不但為花墟帶來人流，更帶動區內花店的生意。 有店主形容，活動是花墟淡季的「及時雨」。



市民只需到參與「花開印記」花墟集印明信片活動的商舖，就可免費領取社區地圖及特製明信片，以收集藝術印章。圖示明信片及印章。（市建局提供）

發掘六個社區故事 包括與花墟共同成長的人情風貌等

「花開印記」主辦機構安排了金齡人士、學生、花店店主和老街坊進行訪談，發掘出六個與花墟息息相關的社區故事，包括花店東主創業經歷、舊招牌的歷史印記，以及多年來與花墟共同成長的人情風貌。

這六個社區故事其後由本地藝術家設計成一套藝術印章，連同四款特製明信片，放置於花墟內31間合作店舖，供公眾免費領取及印製花墟明信片。參加者可於指定地點免費領取花墟社區地圖，按地圖上的標示到相關店舖收集明信片及印章。集齊六款印章後，參加者可於指定的合作花店換領鮮花、小盆栽或種植禮品包。

活動推出以來，已派發近3,700張明信片，市民亦已換領約1,000份禮品。

花店店主﹕兩成參加者會順便購物

參與活動的花店負責人張先生表示，每年7月是花墟的傳統淡季，人流及生意均較為淡靜。他形容今次活動為一場「及時雨」，吸引了不少首次或平日較少到訪花墟的市民參與，例如有很多家長趁暑假帶同子女作「親子活動」，成功帶動花墟人流及氣氛。

他續稱，不少參加者完成活動後，在社交媒體分享體驗，貼文更標籤或提及其花店，為他帶來額外的宣傳效果。

花店負責人張先生（右）指，活動為他帶來新客源，亦增加了與顧客交流的機會。（市建局提供）

有參加者完成活動後，用特製明信片「打卡」，並分享到社交媒體，為花墟的花店帶來額外宣傳效果。 （市建局提供）

另一名花店店主李先生則指，活動參加者為了集齊印章會走訪花墟的不同店舖，有助帶動消費。他表示，大約有兩成參加者會順便購物，買肥料或配花等產品。他指對商戶而言，只要能帶動生意，都是幫助，期望市建局及其合作夥伴日後繼續在花墟舉辦更多活動，為社區注入新經濟活力。

花店店主李先生認為，市建局夥拍不同機構舉辦活動，有助吸引市民到訪花墟，帶動整體人流及氣氛。 （市建局提供）

10月將舉辦花墟專題展覽

市建局表示，集印明信片活動將於今年10月4日完結。同月，金齡薈將舉辦專題展覽，展示「花開印記」計劃一系列活動的成果，讓公眾從不同角度認識花墟的人和事，了解其獨特的社區特色，進一步促進人與社區之間的連繫。展覽期間，將舉行一節免費的植物移印工作坊供公眾參與，參加者可體驗將花葉的形態及色素轉移到紡織品的印染技術，金齡薈將於其社交媒體公布工作坊詳情。

「花開印記」花墟集印明信片活動：

日期：7月12日至10月4日

地點：旺角花墟31間合作花店及商戶

內容：免費領取花墟社區地圖及特製明信片，尋找六款社區故事印章，完成集印後可換領鮮花、小盆栽或種植禮品包（每日換領數量有限，換完即止，詳情可留意金齡薈社交網頁）。

