結業｜旺角花墟33年七喜粥麵小廚將劃上句號　老闆：經營兼請人難

位於旺角花墟一帶的「七喜粥麵小廚」經營逾30年，店外近日貼出「光榮結業」通知，宣布營業至8月底後結業。這間長年服務街坊、花店從業員及附近居民的小店，在花墟、金魚街及花園街一帶人流最旺的日子，曾是許多人午飯、晚飯和宵夜的選擇，如今將隨結業告別。



店舖負責人「邦哥」表示，面對近年經濟環境轉變、連鎖餐飲業競爭加劇，招聘困難、以及區內重建，考慮了這些因素後，決定在重建前告別街坊。他表示，暫未有計劃在原區或其他地區另覓舖位重開，會先作休息。「七喜」員工亦感慨，舊區店舖陸續消失，不只是少了一間食肆，也令街坊共同累積的生活記憶逐漸淡去。



旺角花墟「七喜粥麵小廚」預告營業至8月底後結業。 （馮文傑攝）

營運逾30年 見證花墟變成旅客與市民都會到特色街區

「七喜粥麵小廚」位處旺角花墟及花園街一帶，毗鄰「金魚街」和「花墟」，附近聚集花店、零售店及住宅，平日人流密集。邦哥表示，七喜在區內經營已有30多年，見證花墟由以本地街坊及花業從業員為主，逐漸成為旅客與市民都會到訪的特色街區。

店內最繁忙的時段通常在中午過後，不少附近工作的市民會到店用餐或外賣，及至晚上，人流則相對減少。記者現場觀察，下午約3時店內接近滿座，至下午4、5時後才漸見空位。

旺角花墟「七喜粥麵小廚」結業在即，店內的餐牌將隨歲月成為舊區記憶。（馮文傑攝）

指招聘困難 年輕人不願入行 調動人手難如連鎖餐飲集團靈活

邦哥說，現時經營環境不理想，一般小店在採購、人手及資金等方面，均難與大型連鎖餐飲集團相比。連鎖集團旗下品牌多，能夠較靈活調動人手，亦具較大採購規模；反觀小店可提供的晉升空間有限，近年招聘困難，年輕人亦未必願意投身傳統餐飲業。這間店經營至今逾30年，最旺時期的人流可謂絡繹不絕，尤其是中午時段。但近年整體經濟收縮，加上市建局重建項目推進，令街坊生意愈發艱難。

邦哥續說，暫時無意再投入大額資金另覓新店，故傾向在本月底結業。至於結業後會否退休、轉行，或日後以其他形式重返餐飲業，店方尚未有明確安排。他指當前經營環境困難，這也是促使他決定結業的主要原因之一。這間店在多間同名分店中人流最旺，但即便如此，亦難以抵擋時代變遷的衝擊。

熟客岑太（前左）、女兒詹太（後左）、英國女婿（後右）及外孫女（中右）一家均深感惋惜與不捨。「邦哥」（右）特意與他們在店內合影留念，為多年的街坊情誼留下最後見證。（馮文傑攝）

熟客特地道別 英國港人：暑假回港必到七喜吃薑蔥蠔和蒸魚雲

結業消息傳出後，陸續有不少熟客紛紛專程到「七喜」特意到店光顧，希望在最後一個月重溫熟悉的味道，表達不捨與懷念。

其中一枱熟客是來自英國的家庭。熟客岑太自年輕在附近商廈上班，認識「七喜」已數十載，而女兒詹太幫襯這間店逾20至30年，每年暑假都會帶女兒、女婿及在英國讀書的妹妹回港造訪。

詹太表示，每年暑假回港探親行程中，來「七喜」吃一餐薑蔥蠔和蒸魚雲是必備項目。詹太的英國女婿亦在一旁感嘆，當他得知店鋪即將結業，詹太一家均表示不捨。

老闆「邦哥」與熟客「岑太」在「七喜粥麵小廚」招牌前合影留念。（馮文傑攝）

澳門熟客：店舖的意義不僅是一碗麵或一碟小菜

另一位澳門熟客Ann姐因丈夫在香港，一直有機會到店用餐。她得悉店舖將結業後，特地前來支持，對老店告別感到不捨。Ann姐說，店舖的意義，不僅是一碗麵或一碟小菜，而是與家人、朋友相聚的「落腳位」。

也有伙計說，花墟一帶近年雖然仍有不少人流，但熟悉的小店、花檔及街頭景象正逐步轉變。當一間經營多年的食店結業，社區少的不只是餐飲選擇，也少了一個讓不同世代相遇、聊天及保存回憶的空間。

澳門熟客「Ann姐」（左二）得悉店舖將結業後，特地前來支持，對老店告別感到不捨。（馮文傑攝）

家族生意由土瓜灣起步 兄弟合夥後各到其他地區發展

邦哥憶述，家族餐飲生意最初由土瓜灣榮光街起步，早年由父親的兄長和朋友共同經營，其後透過不同合夥組合，嘗試到其他地區發展。隨着各人另有規劃，昔日合夥人其後分開，各自經營。但花墟店於8月底結業，不代表其他同名店舖會同步停業。

「邦哥」表示，「七喜」在區內經營已有30多年，見證花墟由以本地街坊及花業從業員為主，逐漸成為旅客與市民都會到訪的特色街區。 （馮文傑攝）

家族過去亦曾在其他地方嘗試開店，惟並非每次擴展均告成功。邦哥認為，選址、市況和營運模式均會影響成敗，過往經歷令他對再次投資開店更加審慎。店舖得以在區內維持逾30年，既受惠於花墟人流，也有賴熟客長年支持，惟面對市況、重建及人手問題，最終決定為現址營業畫上句號。

花墟內今（5日）有另一間花店也宣布「最後一天」結業。（馮文傑攝）

花墟一帶近年面對市區更新、土地發展及商業模式轉變。老員工「嫦姐」感嘆，花墟、金魚街、花園街一帶之所以吸引市民和旅客，正因區內仍保留不少舊式店舖、街市氣息和步行街景。近年不少遊客喜歡到花墟買花、到金魚街參觀，也會順道到附近尋找傳統食店；然而，當舊舖逐一結業，街區的特色也可能隨之改變。

Ann姐也認為，市區發展有其需要，但亦應思考如何保存承載社區回憶的地方，若舊區只剩下相似的店舖與建築，香港的獨特性或會逐漸減少。