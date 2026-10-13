屯門空氣質素健康風險達「嚴重」　環保署：風勢弱不利污染物擴散

環保署指，自今日（13日）下午起錄得較平常為高的空氣污染水平，部份空氣質素監測站的空氣質素健康指數健康風險級別已達至嚴重水平，包括屯門。署方解釋，本港今日下午風勢微弱，不利污染物擴散，又指一股清勁的偏東氣流會在明日（14日）稍後抵達廣東沿岸，預料屆時本港的空氣質素會得到改善。



截至今日下午5時，屯門的一般監測站空氣質素健康指數達到「10+」，健康風險級別屬「嚴重」水平。

截至今日下午5時，屯門的一般監測站空氣質素健康指數達到「10+」，健康風險級別屬「嚴重」水平。

根據環保署「空氣質素健康指數」網站，截至今日下午5時，屯門的一般監測站空氣質素健康指數達到「10+」，健康風險級別屬「嚴重」水平。北區、元朗、沙田的指數亦錄得8以上，屬「甚高」水平；中西區、南區、東區、觀塘等共9區的指數為7，健康風險級別屬「高」水平。

環保署指，本港今日下午風勢微弱，不利污染物擴散，充沛的陽光助長光化煙霧活動，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，而較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成。根據香港天文台預測，一股清勁的偏東氣流會在明日（14日）稍後抵達廣東沿岸，署方預料屆時本港的空氣質素會得到改善。

署方又指，當健康風險級別達到甚高或嚴重水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動。一般市民應減少或盡量減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。僱主亦應評估戶外工作僱員的風險，並採取適當的預防措施保障僱員的健康。