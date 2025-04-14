沙塵天氣｜14個監測站空氣質素健康指數「爆燈」　僅4個未達10+

受内地沙塵氣流影響，本港空氣質素今日（14日）愈夜愈差。環保署資數據顯示今日（14日）下午5時，18個監測站中，屯門、北區、大埔及銅鑼灣空氣質素健康指數達最高級別的10＋「嚴重」水平；但到了6時，18個監測站中，則只餘4個指數未達10＋，再多10個均惡化至10＋，即有14個監測站「爆燈」；到7時時有3個監測站數據「好轉」及1個監測站「惡化」，仍有12個的指數錄得10＋水平。



環保署提醒兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者，應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動。



根據環保署網頁，今日下午6時，18個監測站中，只餘4個空氣質素健康指數未達10＋，其他14個監測站均「爆燈」。（環保署網站）

環保署於2013年12月30日起以空氣質素健康指數取代舊有的空氣污染指數，並分為11個級別，即1至10和10+，更「貼地」展示空氣欠佳的影響及建議。

18個監測站4月14日下午6時空氣質素健康指數

一般監測站 空氣質素健康指數 健康風險

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中西區 10+ 市區 嚴重

南區 10 市區 甚高

東區 10+ 市區 嚴重

觀塘 10+ 市區 嚴重

深水埗 10+ 市區 嚴重

葵涌 10+ 市區 嚴重

荃灣 10 市區 甚高

將軍澳 10+ 市區 嚴重

元朗 10 新市鎮 甚高

屯門 10+ 新市鎮 嚴重

大埔 10+ 新市鎮 嚴重

沙田 10+ 新市鎮 嚴重

北區 10+ 新市鎮 嚴重

塔門 9 郊區 甚高

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路邊監測站 空氣質素健康指數 健康風險

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銅鑼灣 10+ 市區路邊 嚴重

中環 10+ 市區路邊 嚴重

旺角 10+ 市區路邊 嚴重

在下午6時，本港空氣質素全面轉差。根據環保署公布，除了南區 、荃灣、元朗監測站空氣質素健康指數錄得10、以及塔門監測站指數錄得9外，其他11個一般監測站及3個路邊監測站的指數，均升至最高的10+，「爆燈」的監測站 比5時時多出10個。

到晚上7時，深水埗、東涌及中環指數回落至10，塔門也降至8時，連同南區 、荃灣，有6個監測站指數未「爆燈」；由於元朗惡化至10+，總計仍有12個監測站的指數升至最嚴重級別。

根據環保署網頁，今日下午5時，各區空氣質素健康風險指數均達9以上，即屬甚高水平。其中屯門、北區、大埔及銅鑼灣區更達嚴重水平。（環保署網站）

大埔4月14日下午5時空氣質素健康風險達最高的10+嚴重水平。（環保署網站）

北區4月14日下午5時空氣質素健康風險達最高的10+嚴重水平。（環保署網站）

銅鑼灣4月14日下午5時空氣質素健康風險達最高的10+嚴重水平。（環保署網站）

屯門4月14日下午5時空氣質素健康風險達最高的10+嚴重水平。（環保署網站）

全港指數達甚高 四區更達嚴重

今日下午5時各區空氣質素健康指數均達9以上，即屬甚高水平。其中屯門、北區、大埔及銅鑼灣區指數更達10+，風險水平達「嚴重」。

沙塵天氣｜沙塵氣流4月14日仍然影響香港，空氣質素甚差，有市民如常在維園利亞公園打籃球。（盧翊銘攝）

沙塵天氣｜沙塵氣流4月14日仍然影響香港，空氣質素甚差，有數名小學生如常在維園利亞公園打籃球。（盧翊銘攝）

沙塵天氣｜沙塵氣流4月14日仍然影響香港，空氣質素甚差，在維園利亞公園草坪只見一批鴿子。（盧翊銘攝）

市民應減少或避免在戶外消耗體力

環保署指，當健康風險級別達「甚高」或「嚴重」水平，一般市民以及兒童、長者、心臟病或呼吸系統疾病患者，應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動，特別在交通繁忙的地方。由於空氣污染物對健康的影響因人而異，任何人士如有疑問或感到不適，應盡快諮詢醫護人員的意見。