多區空氣質素健康指數甚高　屯門達嚴重水平　環保署籲減戶外逗留

環境保護署自今日下午（27日）錄得較平常為高的空氣污染水平，今日傍晚5時，屯門區的空氣質素健康指數錄得「10+」，即健康風險級別達得嚴重水平。環保署提醒減少在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者，應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動。



今日傍晚5時，屯門區的空氣質素健康指數錄得嚴重水平。（環保署網站截圖）

今日傍晚5時，屯門區的空氣質素健康指數錄得嚴重水平。（環保署網站截圖）

截至下午5時，環保署15個一般監測站中，有10個監測站的空氣質素健康指數錄得8級或以上，健康風險甚高，當中屯門更達「10+」，即健康風險嚴重。

環保署指，本港今日下午風勢微弱，不利污染物擴散，充沛的陽光助長光化煙霧活動，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，而較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成。

根據香港天文台預測，受一股達強風程度的偏東氣流影響，本周後期廣東沿岸大致多雲，風勢頗大，預料屆時本港的空氣質素會得到改善。

署方提醒市民，當健康風險級別達到甚高或嚴重水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動。一般市民應減少或盡量減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。