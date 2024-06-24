中電電壓驟降｜中電即時加強巡查設施人手　未回應會否賠償居民

中電供電系統昨日（23日）凌晨發生電壓驟降事故，中電交代事件時，指或受極端天氣影響造成事故，並提出短、中、長期應對方案。



中電輸電及供電業務部高級總監張寶中今日（24日）表示，短期措施已開始執行，包括加強巡查與即時搶修的人手；未有回應會否賠償受影響市民，惟設備的更新成本會否轉稼市民，就已有財務預算，不會因此加電費。



（左起)中電輸電及供電業務部高級總監張寶中、中電總裁羅嘉進及中電企業發展總裁莊偉茵6月23日晚上見記者，交代凌晨2時許電壓驟降事件。(廖雁雄攝）

張寶中於港台《千禧年代》表示，就著極端極端天氣愈見頻繁而影響供電，對電力系統造成「大挑戰」。惟他說，今年首6個月，電壓驟降、停電等事故的，總體時數實際與過去幾年相約。他又指，中電昨日公布的應對方案中，短期措施會加強人手巡查及用科技巡查關鍵設施，如變電站等，已正在執行，若然發生事故，亦可安排人手即時搶修。

他又指，中電早於20年前已有安裝避雷器，是按風險管理、天文台各區的雷擊數據安裝，但現時可能受氣候變化影響，令雷擊越發頻密，故未來2、3年內，對會再針對高、中、低風險的供電設施安裝避雷器，而以往認定高風險的地點，則已完全安裝避雷器。

防水浸設施，張寶中指，上年雖有「500年一遇」暴雨，但中電一直有與各大學研究各區水浸機會，此前已有超過700間變電站完成防水浸工程，期望今年雨季完結前，可再於60多間電站完成水閘安裝。

他又指，不同地區的工程都有機會影響地底或架空電纜，中電會加強在設施附近的巡查、教育承辦商，減少工程對設備的干擾和故障。至於疑有設施受雷擊影響，張寶中說未來新發展區「基本上係100%用地底電纜」，故以往因此影響供電的情況，基本上不存在於新發展區。

中電的流動發電車。（廖雁雄攝）

張寶中提到，因應現時香港用電量和高溫日子上升，中電希望加快更新供電設備，以提升表現。他強調暫時未看到更新資產對預算有太大影響，因財務預算內包括設備更新，故只會作調配，不會將成本轉稼市民。

至於會否就今次事件賠償受影響市民，張寶中未有正面回應，僅指明白市民對電力供應有期望，現階段希望透過中短期措施，減低近日電力事故的發生機會，避免影響市民。

有議員建議在大廈設施如升降機加裝後備儲電系統，以應對困𨋢情況，他就指要視情況，並與相關持分者研究，包括業主、機電署、物管公司等代表研究，因為改動升降機屬複雜議題，對安全結構有影響，需討論可行技術、方向。

資深電機及屋宇裝備工程師何永業在節目中表示，按中電說法，已暗示可能有閃電擊中元朗至深圳架空輸電系統。他提到，今年4月龍鼓灘發電站都有相同情況，釀成電壓驟降。他認為經過今次事件，其實已推動中電加快維護設備工作，希望中電可提供確切時間表，讓社會了解工作進度。

因應停電或電壓驟降困𨋢，他建議，機電署日後應強制新建升降機安裝「電壓緩解過度裝置」或「自動拯救裝置」，前者可讓升降機遇上事故時自動重啟，後者則可自動去前最近樓層，以解決困𨋢事故。

立法會環境事務委員會主席劉國勳則指，今年電力事故接二連三發生，情況不理想，又指中電事後將事件歸因於天氣不穩更令人擔心，如未來7、8月發生雷暴，市民可能都要「提心吊膽」、「望天打掛」。

他認為，今次中電提出的短期措施只屬補救，發生事故後以減低不便；除了日常維修、檢查重要外，中電未來亦應在新界的新發展區將全部電纜安裝於地底，以減少事故；並在大廈安裝後備電源等。