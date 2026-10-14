慳兩蚊特惠站去留？運物局：港鐵無計劃調整　繼續檢視各推廣措施

可節省兩元車費的「港鐵特惠站」設立十多年，港鐵早前提出審視評估其「可持續性」。運輸及物流局書面回覆立法會議員質詢時表示，當局理解港鐵公司現時無計劃就調整港鐵特惠站措施，會繼續不時檢視及更新各推廣措施，並與持份者溝通。



港鐵2002年起設立港鐵優惠站，透過二元車費優惠，鼓勵居住或工作地點距離港鐵站稍遠的市民，選擇步行至車站乘搭鐵路。（港鐵網站）

中環港鐵特惠站最多人用

運輸及物流局表示，港鐵於全港41個地點設置「港鐵特惠站」，港島、九龍及新界分別設有4個、18個及19個，其中最多乘客使用中環至半山自動扶手電梯，以鼓勵他們步行至中環、香港或上環站坐港鐵。

被問到各個港鐵特惠站每月的使用人數、營運開支，以及少收車資的總金額等，運物局長示，港鐵特惠站為港鐵公司商業推廣計劃的一部分，車費折扣優惠款額全數由港鐵公司承擔，而有關使用率、營運開支及優惠款額屬港鐵公司內部商業資訊。

當局又指，理解港鐵公司現時並無計劃調整港鐵特惠站措施。港鐵會繼續不時檢視及更新各推廣措施，並與持份者保持溝通。

至於政府會否確保港鐵出任何削減或取消「港鐵特惠站」的決定前，先諮詢立法會和市民的意見，並確保推出不少於現有優惠水平的替代方案，當局未有直接回應，僅稱因應市場情況，政府鼓勵公共交通營辦商在顧及營運環境及社會和經濟情況下，盡力提供各種票務優惠回饋乘客。

當局續指，港鐵一直在顧及營運情況及維持長遠財務可持續性的前提下，推出多項票務優惠，例如「都會票」、各款「全月通」等。

港鐵2002年起設立港鐵優惠站，透過節省二元車費的優惠，鼓勵居住或工作地點距離港鐵站稍遠的市民，選擇步行至車站乘搭鐵路。有區議員日前上月在大埔區議會交通運輸委員會上建議港鐵於大埔墟街市增設特惠站。港鐵表示，隨著交通發展，特惠站作為推廣措施的角色，與計劃推出時有所改變，會審視特惠站計劃的可持續性，亦會研究不同優惠模式。(見另稿)