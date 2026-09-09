港鐵審視二蚊特惠站去留　市民冀盡社會責任補貼：慳到兩餐飯

可節省兩元車費的「港鐵特惠站」設立十多年，港鐵近日提出審視評估其「可持續性」。有每日使用優惠的市民認為，香港交通費用高昂，希望保留相關優惠，形容每月節省下來的錢「都食到兩餐飯」；有市民雖然認同其推廣作用有限，但稱提供優惠是社會責任的體現，期望保留。



位於大鴻輝（荃灣）中心的特惠站，30分鐘內有19人拍卡獲取優惠。（賴卓盈攝）

港鐵2002年起設立港鐵優惠站，透過節省二元車費的優惠，鼓勵居住或工作地點距離港鐵站稍遠的市民，選擇步行至車站乘搭鐵路。有區議員日前在大埔區議會交通運輸委員會上建議港鐵於大埔墟街市增設特惠站。港鐵表示，隨著交通發展，特惠站作為推廣措施的角色，與計劃推出時有所改變，會審視特惠站計劃的可持續性，亦會研究不同優惠模式。

市民認同特惠站推廣角色有變 「作為大企業補貼下街坊」

位於大鴻輝（荃灣）中心的特惠站，30分鐘內有19人拍卡獲取優惠。其中陳小姐指，幾乎每日都會拍卡，一個月可節省約60元，形容「都食到兩餐飯」。她表示，香港乘車成本高，去年公共交通費用補貼計劃又上調領取門檻，市民面對高昂開支，希望保留相關優惠，「就算係做個社會責任都好。」

另一位陳小姐則不常使用優惠，「經過先會拍卡。」她認同港鐵稱特惠站推廣角色改變，稱優惠的吸引程度不大，但她認為特惠站是社會責任的體現，「當係作為大企業，補貼一下街坊。」

賴先生每周使用五至六次優惠，他指雖然節省的金額不多，但仍有部分補助作用。（賴卓盈攝）

節省金額不多但有補貼作用

賴先生每周使用五至六次優惠，他指雖然節省的金額不多，但仍有部份補助作用。他認為特惠站有一定推廣作用，如有節省二元的優惠，會優先選擇乘搭地鐵。