港鐵藍田站事故｜陳美寶：促港鐵調查設備維修等　一個月提交報告

港鐵藍田站連續兩日在繁忙時段故障，昨日路軌旁有設備起火，今早月台機房則冒煙。運輸及物流局局長陳美寶今日（14日）表示，要求港鐵妥善處理問題後， 進行深入及全面調查， 包括設備維修、保養程序， 找出問題根源，亦要求港鐵檢視系統安全， 一個月內提交事件報告。她指，政府高度關注事故， 責成港鐵全面檢視情況，希望港鐵今日內向傳媒交代調查情況， 以及未來跟進的事情。



藍田往調景嶺方向月台盡頭的房間有白煙散出，消防員在場處理。（《香港01》圖片）

陳美寶：鼓勵港鐵多用科技 監察部件溫度預視問題

陳美寶表示，政府重視列車的可靠服務及安全，昨得知路軌發現火警後，她已與港鐵的營運線監表示徹查問題根源、檢視設備和部件，將循零件檢查維修、人手調配等一連串細節作調查。她亦鼓勵港鐵多用科技，如監察部件溫度，提早預視問題發生。

港鐵藍田站連續兩日發生故障，並且撞上巿民返工放工繁忙時段。昨日（13日）傍晚近6時，港鐵藍田站附近路軌旁有設備起火，導致觀塘綫來往觀塘站至調景嶺站的列車服務一度暫停，藍田站關閉，東九龍區的交通亦受牽連。

今日（14日）早上近9時，港鐵藍田站月台有設備冒煙，觀塘綫列車一度不停藍田站，約一小時後才逐步恢復正常。