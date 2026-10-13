港鐵藍田站路軌起火｜延誤幾耐先罰錢？罰幾多？乘客幾時享半價？

今日（13日）傍晚放工繁忙時間，港鐵觀塘綫藍田站路軌突發起火，站內廣播呼籲乘客「立即離開」。事故導致觀塘站來往調景嶺站列車中斷近一小時，大批市民無奈湧上路面轉乘巴士。經調查後，初步確認火警由路軌轉接器短路起火引致。根據港鐵「服務表現回贈」機制，延誤31分鐘以上或罰款。



鐵路故障，全港打工仔歸家路受阻，回顧過去一年港鐵的事故中，最受爭議應屬港島綫工程車勾爛信號箱。而2025年則錄得133宗延誤8分鐘或以上的事故，其中延誤超過31分鐘的嚴重事故達11宗。



涉事路軌轉接器（俗稱「波口」）正在起火。(港鐵提供圖片)

藍田站今日為何封站疏散？路軌突起火 觀塘綫癱瘓近一小時

今日下午約5時42分，港鐵職員接報指藍田站往黃埔方向路軌旁出現火光並冒煙。港鐵隨即採取緊急措施，全面關閉藍田站疏散月台乘客，觀塘綫觀塘站來往調景嶺站列車暫停運作，觀塘站來往黃埔站則維持約4分鐘一班。

多輛消防車及救護車趕抵藍田站戒備。港鐵雖即時安排免費接駁巴士疏導乘客，惟正值下班高峰時間，觀塘及藍田站內月台擠得水洩不通，巴士站亦出現長達數百米的人龍。現場火種於傍晚6時半許被撲滅，港鐵觀塘綫列車服務於晚上6時38分逐步回復正常。

港鐵藍田站附近路軌旁發生火警，藍田站關閉，大批港鐵職員、消防員及警員在月台調查，當中包括消防處公路及鐵路拯救員（頭盔上有紅黃相間格子標貼）。（梁偉權攝）

港鐵「服務表現回贈」機制 延誤31分鐘以上或罰款

港鐵自 2023 年起實施新一輪「服務表現回贈」機制，機制設有明確懲罰階梯：凡屬港鐵控制範圍內的機件故障或人為疏忽，港鐵若在其控制範圍內發生31分鐘或以上的嚴重服務延誤，須按時長累進撥出罰款。

延誤 31 至 60 分鐘：罰款 100 萬元；

延誤 61 至 120 分鐘：罰款 200 萬元；

延誤 121 至 180 分鐘：罰款 300 萬元；

延誤 181 至 240 分鐘：罰款 800 萬元；

每超過 4 小時的額外小時：罰款 400 萬元；

每宗事故罰款上限為 4,000 萬元。

若事故發生於繁忙時段（即周一至五上午 8 時至 9 時及下午 6 時至 7 時），相關罰款會再額外增加 20%。

港鐵藍田站附近路軌旁發生火警，藍田站一度關閉，藍田公共運輸交匯處多條巴士路線候車乘客大排長龍。（林振華攝）

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當「服務表現回贈」帳戶累積滿預設金額 2,500 萬元時，港鐵公司會在特定周末安排特別車費日回饋乘客，期間所有使用八達通或車票二維碼的乘客，乘搭所有港鐵路線可享有半價優惠。「服務表現回贈」帳戶內的所有金額會悉數透過特別車費日回饋乘客。

今次藍田站由路軌轉接器短路引發火警，導致觀塘站至調景嶺站停駛近1小時。由於今日事故發生於下午約5時42分，直至晚上6時38分始陸續復常，延誤時長跨越下午6時至7時的傍晚繁忙時間。若經調查證實屬港鐵控制範圍內機件故障，不僅觸及31至60分鐘之 100萬元罰款門檻，更可能因波及法定繁忙時段而面臨額外增加 20%（即合計 120 萬元）之處罰。

2026年2月11日事故，懷疑是工程車勾爛信號箱所致。（資料圖片)

回顧今年事故 工程車勾爛信號箱最具爭議

回顧過去一年港鐵亦曾出現不同程度的事故，涵蓋了信號系統失靈、工程車毀壞設備、外力侵入及惡劣天氣等不同因素。

2026年9月2日，早上繁忙時間，港鐵荃灣綫出現信號設備故障，中環站來往荃灣站行車時間一度大幅延長15至20分鐘，多個轉車站擠滿候車人潮，經搶修後服務始陸續修復。

2026年8月6日，屯馬綫錦上路站附近發生信號設備故障，導致屯馬綫整體行車嚴重受阻超過1小時，屯門及元朗出九龍的交通大動脈一度陷入半癱瘓。

2026年7月26日，颱風「紅霞」襲港期間，東鐵綫太和站附近露天路段的一段架空電纜嚴重傾斜受損，需出動重型工程車固定支撐，東鐵綫全綫露天段一度無法提供正常列車服務。維修團隊冒雨通宵搶修，直至下午確認安全後方陸續復常。

2026年7月8日，一列荃灣綫列車行駛至葵興站時，列車未有依規停定開門，反而直接掠過月台「飛站」，車廂乘客一度大為鼓譟。港鐵事後證實涉事列車的車載信號設備故障致車門無法開啟，事故導致個別班次調動及短暫受阻。

2026年6月11日，將軍澳綫寶琳站附近發生信號設備故障，北角站來往寶琳站及康城站的班次間距拉長，行車時間額外增加，正值早上出門時段，引發將軍澳居民嚴重延誤。

2026年3月28日，東鐵綫九龍塘站一名男子擅自跳入路軌範圍並觸電受傷，全身多處燒傷熏黑，救援人員進入路軌隧道搜救，期間東鐵綫列車服務嚴重受阻。

2026年2月11日，港島綫收車後進行維修工程時，一輛工程車組件移位，將隧道內的軌旁信號箱硬生生勾爛並扯落路軌。清晨開出首班車前發現有物件阻礙路軌，港鐵隨即封閉灣仔站，堅尼地城至柴灣的港島綫列車服務癱瘓約1小時。

2026年1月2日，元旦剛過，觀塘綫牛頭角站與九龍灣站之間信號設備失靈，列車被迫減速慢駛，觀塘綫行車時間增加數十分鐘，車站月台擠擁不堪。

港鐵今年7月向立法會交代去年錄得133宗列車延誤8分鐘或以上的事故，而延誤至少31分鐘就有11宗。在2025年超過185萬班重鐵列車，133宗事故按年減少14%，涉及多方面因素，有機件、人為、外在因素。港鐵稱已審視每宗個案，避免同類事故再發生，希望看到整體趨勢慢慢下降。