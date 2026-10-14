瑞典拒驗DNA遣返Lily　父母促入境處酌情接回　否則擬申司法覆核

【Save Lily事件／Save Lily香港／Save Lily父母】一對香港未婚伴侶曾偉邦及關佩仙，設立「Save Lily」網上專頁，指控瑞典當局「強行」將女兒Lily帶走並由予寄養家庭照。二人今早（14日）向《香港01》指，瑞典法院預備在今年11月開庭處理Lily撫養權事宜，擔心Lily的撫養權正式判予當地寄養家庭後，從此不能回港與家人團聚，惟香港入境處要求採集DNA證明確認血源關係，才會簽發特區護照及接收Lily回港。



他們又指，昨晚（13日）接獲瑞典移民局通知，暫不執行遣返令，因未能按照香港要求採集Lily的DNA樣本，故希望入境處先行使酌情權批准接回Lily，再在香港抽取DNA證實血源關係，更揚言若入境處未能在本周五（16日）回應，將會向香港法院申請緊急司法覆核。《香港01》正向入境處查詢。



港人曾偉邦及關佩仙2023年底在瑞典非法居留期間，當時約兩歲的次女Lily，被瑞典社福局強制帶走看管。（資料圖片／梁鵬威攝）

港人曾偉邦及關佩仙回港後向入境處求助，Lily則留在當地生活。（資料圖片／梁鵬威攝）

瑞典法院擬今年11月開庭判Lily最終撫養權 有機會判予寄養家庭

港人曾偉邦及關佩仙2023年底在瑞典非法居留期間，當時約兩歲的次女Lily，被瑞典社福局強制帶走看管，其後交由寄養家庭照顧，至今仍維持監護令，禁止二人與Lily接觸，從此與父母分隔。他們回港後向入境處求助，Lily則留在當地生活。

他們今早（14日）向《香港01》指，瑞典法院預備在今年11月開庭處理Lily撫養權事宜，擔心Lily的撫養權正式判予當地寄養家庭後，從此不能回港與家人團聚，惟香港入境處要求必須提供任何一項證明，例如Lily的出世紙、二人在瑞典取得Lily撫養權的證明、確認血源關係的DNA證明，才會簽發特區護照及接收Lily回港。

▼Lily與父母在瑞典的生活照▼

Lily與父母在瑞典的生活照。（受訪者提供圖片）

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獲瑞典移民局通知不執行遣返令 港府要求證明血源關係方接回香港

現時的困難在於Lily並無出世紙，撫養權歸屬仍在審理，因此他們只能提供DNA證明血源關係。不過他們指出，即使接受港府要求自願交出DNA樣本，但礙於歐盟法規及瑞典監護人否決，瑞典當局也不會強行採集Lily的DNA樣本，供港府確認血源關係，而瑞典移民局昨晚（13日）已正式通知他們未能按港府要求採集Lily的DNA樣本，故不會執行遣返令。

他們補充指，在歐洲採集DNA樣本受嚴格法例規限，根據歐盟《一般資料保護規則》 第9條，兒童的DNA樣本及其產生的遺傳圖譜被歸類為「特殊類別資料」，享有最高級別的法律保護，在非必要情況下，一律禁止採集。

曾偉邦及關佩仙早前印發傳單在街上派發。（資料圖片／黃學潤攝）

曾偉邦及關佩仙早前印發傳單在街上派發。（資料圖片／黃學潤攝）

冀入境處先行使酌情權批准接回Lily證血源關係 否則提司法覆核

他們又指，相信Lily返港後將由政府相關部門或社福機構照顧，而瑞典當地法庭文件已提及到二人是親生父母，鑑於事態緊急，希望入境處先行使酌情權批准接回Lily，再在香港抽取DNA證實血源關係，揚言若入境處未能在本周五（16日）下午一時前回覆，將會向香港法院申請緊急司法覆核。