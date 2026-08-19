Save Lily｜餵飽Danny才准相見　母質疑迫戒母乳：斷絕我地嘅關係

「Save Lily」風波中堅持自行分娩的父母，為想取回幼子Danny的監護權，早前申請人身保護令(HCAL 1375/2026)，今早(19日)在高等法院被駁回申請。



Danny父母在法院外稱，最近見到Danny時見他變得情緒化及有濕疹，又指社署以危險為由，不讓Danny接觸戶外，Danny 母更質疑，院舍每次都餵飽其子，才讓他們相見，質疑是想迫其子戒母乳「係斷絕緊我哋嘅關係。」兩人得知裁決後稱，會繼續處理保護令的事。



Danny父母曾偉邦及關佩仙稱，他們有看過指引，指兒童生病父母拒求醫才屬疏忽照顧。(梁鵬威攝)

Danny 母親關佩仙稱，院舍會把Danny餵飽，才讓他們見面，謘為是想迫Danny戒母乳。(梁鵬威攝)

Danny父母曾偉邦提到兒子情況時情緒激動。(梁鵬威攝)

Danny父曾偉邦重申，兒童是不適合住院舍。(梁鵬威攝)

Danny父母曾偉邦及關佩仙收到裁決後稱，他們會繼續爭取兒子的保護令。(梁鵬威攝)

兒童患病家長拒醫才屬疏忽照顧

Danny父母曾偉邦及關佩仙入庭前會見記者，他們指社署用最嚴苛的措施把Danny接到院舍照顧，令他們感到困擾，質疑自己是否不負責任的父母。曾先生稱，他事後重閱指引，若兒童在患病時家長仍拒絕就醫，才能被界定為疏忽照顧，強調Danny健康狀況良好，但社署仍強行把他接走。

重申3歲以下幼兒不宜住院舍

曾表示Danny現時的情況越來越差，出現更有濕疹及失去活力，變得情緒化及容易哭。曾先生稱，在他們親自照顧Danny時，並沒有出現上述情況，他再強調，根據聯合國的指引，3歲以下的幼兒不適宜住在院舍。

餵飽Danny才安排見面無法餵母乳

曾又透露，在最近兩次探訪中，院舍均是先餵飽Danny，再安排他們見面，導致Danny完全無法進食母乳。Danny母親關女士亦稱，社署探訪限時45分鐘，令他們沒有足夠時間與兒子接觸，質疑社署的做法到底是否有法律理據，又稱院舍的做法是基於行政考慮，卻令他們與Danny的關係變得疏遠，關說：「係斷絕緊我哋嘅關係。」亦認為這做法是強迫Danny戒母乳。

會視乎裁決再決定是否上訴

他們又質疑，社署以危險為由，禁止Danny戶外活動，此舉並沒有考慮到Danny的最大利益。二人強調，沒有資金聘請法律代表，對於今天的裁決亦不抱期望，會視乎裁決再決定是否上訴。