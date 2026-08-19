Save Lily｜父母為子Danny申請人身保護令被拒　官指錯誤及不適宜

「Save Lily」事件的父母，他們在港分娩誕下幼子Danny，早前被社署帶走，社署並獲法庭頒下3年的保護令，期間Danny交由社署看管。Danny的父母指社署有餵飼母乳等安排有限制，屬虐待和羈留其兒子，自行入稟為兒子申請人身保護令，案件(HCAL 1375/2026)今（19日）在高等法院下判辭。



法官歐陽桂如在庭上稱，會撤銷Danny父母的申請，認為該申請是錯誤及不適宜，詳細內容會在判詞解釋，同時不作訟費命令。



入稟人為曾偉邦及關佩仙，事主為DK。

Danny 父母曾偉邦及關佩仙今早到法庭取判辭。(梁鵬威攝)

Danny 父母曾偉邦及關佩仙。(梁鵬威攝)

Danny 父母曾偉邦庭外發時激動落淚。(梁鵬威攝)

Danny 父母曾偉邦庭外發時激動落淚。(梁鵬威攝)

Danny 父母曾偉邦庭外發時情緒激動。(梁鵬威攝)

法官認為人身保護令不合用於Danny的情況

法官在判辭指，就本案男童的情況，並不適合作人身保護令的申請，因為有關申請，是用於處於被羈留的人士，並不適合用於兒童保護的情，除非在該兒童的自由被剝奪及拘禁的情況，否則不應用於這項申請。

法官又指，人身保護令是用於補救特殊被拘留的情況，需要適當地應用，在有其他可行渠道機制，例如上訴或司法覆核，應先取其他方法。

認為過去情況顯示有醫療上的危機

法官又指，男童父親指署方未能提供證據證明他們未來可能對孩子造成疏忽，但法官不同意看法，並指署方有提及男童父母未有作產前及產後檢查，亦未為兒子接種疫苗，他的的另一孩子現正於另一國家的官方照顧，法官認為這些均有構成醫療上的危機。

法官不作訟費申請

法官又指，雖然律政司有申請訟費，但法官認為，這案雖然不涉公眾利益，但這是一宗涉及一對父母以自己的方式誕下孩子，並想用其個人方法養大孩子，惟其方法或忽略了可能對其孩子帶來危險。經考慮後，決定不作訟費申請。