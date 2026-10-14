北都大學城｜恒大新校長：擬申打鼓嶺用地　冀政府加大百億貸款額

政府正推動北都發展，大學城被定位發為展主線。今年9月正式履新的恒生大學校長莫家豪表示，學校有意參與到涉及創意藝術、文化發展的打鼓嶺大學城用地，期望政府增加提供的大學城校舍建設100億貸款額度。他又提到，恒大現時的宿位無法滿足發展需求，希望將宿舍準備好後，循序漸進加大招收非本地生。



圖片中央位置為打鼓嶺大學城，下方建築為坪輋路博愛昇平村，上方為香園圍公路及深圳方向。（資料圖片／黃偉民攝）

恒生大學校長莫家豪期望，政府增加提供的大學城校舍建設100億貸款額度。（夏家朗攝）

莫家豪表示，政府現階段設有三個大學城，新田及洪水橋校園區主要用作科技及科學研發展，打鼓嶺校園區，則涉及創意藝術、文化等發展。他指，恒大的學科則較傾向人文及管理科學，若政府日後推出打鼓嶺用地申請，恒大在找到合適方法下，願積極參與其中。

他指，恒大作為私立大學，「一分一毫都係靠自己努力返嚟」，需謹慎考慮長遠發展，又期望政府增加提供的大學城校舍建設100億貸款額度。

恒生大學校長莫家豪指，致力招收多元化國際生，並開辦廣東話班協助他們融入。（夏家朗攝）

內地生限額未用盡上限 目前佔整體學生不足三成

近年政府大力推動留學香港品牌，莫家豪指，來自中國內地、澳門及台灣的留學生（MMT）僅佔恒大整體學生的不足30%，低於政府40%的上限。他指，恒大計劃於2027/28學年招收MMT學生的比率與本學年一致，希望將宿舍準備好，才一步步加大招收非本地生。恒大致力招收多元化國際生，並開辦廣東話班協助他們融入。

恒生大學校長莫家豪指，與麗豪酒店集團合作，將部分房間重新裝修轉為學生宿舍。（夏家朗攝）

至於宿位方面，莫家豪指，恒大現時僅提供1,200至1,300個宿位，無法滿足發展需求，與麗豪酒店集團合作，將部份房間重新裝修轉為學生宿舍，結學生提供支援。他續指，恒大正與發展商合作，預計下年將有全新物業轉化為宿舍及學習空間，提供超過300個床位。

香港恒生大學現時校址位於新界沙田小瀝源。（資料圖片)

2019年社會運動後，多間大學拒絕承認學生會，被問如何看待學生會的重要性，莫家豪說，自己中學期間是學生會主席，恒大現時亦有保留學生會，校方重視與其合作，支持學生透過正規組織學習領䄂能力。