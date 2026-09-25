北都大學城｜蔡若蓮指歡迎外地大學進駐　料提供象徵性地價等誘因

本港首份《五年規劃》和《施政報告》提出在新田、洪水橋、打鼓嶺建設大學城。教育局局長蔡若蓮今早出席電台節目時表示，政府鼓勵北都大學城的院校與海內外知名大學合作，亦歡迎外地大學進駐。她指，由於院校需以自資形式發展，外地大學在投放資源上有較多考慮，估計需時推進。而政府會向外地大學提供象徵性地價、低息貸款及延長還款期等，以提供誘因。



蔡若蓮出席商台節目《在晴朗的一天出發》表示，因應北部都會區各區域的元素建設北都大學城，例如新田科技城鄰近深圳，進駐當區的大學會更注重成果轉化及應用，將以生命科技、醫學及人工智能等前沿科技為主；而打鼓嶺大學城區融入藝術元素，會預留土地供香港演藝學院發展第二校舍。

《施政報告》亦提出「匯流升級計劃」，鼓勵資助中小學合併。（資料圖片)

推計劃鼓勵合併 整合教學資源 提供更具吸引力選擇

《施政報告》亦提出「匯流升級計劃」，鼓勵資助中小學合併。蔡若蓮指，在學齡人口結構性下跌下，必須思考如何讓本港教育體系健康及可持續發展，希望透過計劃整合教學資源，為家長提供更具吸引力選擇。

蔡若蓮表示，期望鼓勵辦學團體主動整合屬下學校，規模較小的辦學團體亦可與其他辦學團體合併。她又說，計劃存在許多可能性，包括容許津貼與直資學校合併，如果技術上有阻礙，當局會「拆牆鬆綁」，強調會給予足夠過渡期，校方可就學費、課程內容，以及教師和校長安排等提出意見。

她認為，隨著每區學生名額持續縮減，勉強維持學校數目，會令每班人數很少，小班教學未必合適。