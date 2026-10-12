北都大學城｜葉玉如稱科大對3城區均有興趣　大學城須開放、共融

政府今日上月公布推出三幅位於洪水橋大學城的校園區用地，供合資格專上院校申請，並提供貸款安排支持其校舍建設，以大學城推進北部都會區建設，推動教育、科技、人才一體化發展，進一步支持專上教育擴容提質，鞏固香港作為國際教育樞紐的地位。

科技大學校長葉玉如今日（12日）在報章專訪稱，科大對3個大學城區均有興趣，正與內地及海外大學商討合作辦學的可能，例如在洪水橋園區合辦課程，有意在今年底截標的「洪水橋大學城」建立合作平台，推進現代物流、低空經濟等科研發展。至於科大的醫學院就會配合新田大學城，推動生命科技、醫療創新。

對於對大學城的描述，葉玉如指大學是一個好重要的引擎，而北都是一個載體，產業是主線，資本化就是一個「放大器」，大學要重視深圳與香港協作，這也是北都發展的一個特徵。



科大校長葉玉如指，科大會持續在深空探測領域投入資源。(資料圖片/湯致遠攝)

葉玉如在《明報》訪問透露，科大對3個大學城均有興趣，其中「新田大學城」因將會設有科大醫學院及綜合醫教研醫院，未來將聚焦發展生命科學、生物醫療與健康產業。

至於今年底將截標的3幅「洪水橋大學城」用地，校方正商討發展細節，因大學城附近將有物流、供應鏈及微電子等產業及創科發展，科大有意進駐並發展人工智能（、低空經濟及航天科技等科研領域。

大學城應朝「國際教育樞紐」方向推進 葉玉如：洽海內外大學合作

葉玉如認為，大學城必須要開放、共融，應朝「國際教育樞紐」方向推進，與外地大學合作，而教育、科技及產業切忌各自為政，大學城持份者須採取開放態度合作。

葉玉如指以科大為例，正與內地及海外頂尖大學商討合作可能，包括在共同感興趣的科研領域合作、合辦跨學科課程等。

科大醫學院已收到超過200份教員申請

葉玉如認同，過往確實有初創企業因香港配套未完善而北上發展，但現時香港的創科環境已大幅改善，包括科學園等設施日趨成熟，未來的北都亦能為初創企業提供發展土壤。

她強調，北都大學城目前處於起步階段，正是最好的時機去完善政策與配套規劃以吸引企業與人才，並建議政府除預留充足土地供企業進駐外，亦須同步規劃住宿、國際學校供人才子女教育等配套設施，否則難以吸引人才紮根香港。

至於科大醫學院，葉玉如透露新醫學院已收到超過200份教員申請，近月團隊曾試過單日內面試約10名教授，即將公布教職員名單，對開學時的師資規模充滿信心。

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北都有三個大學城，分別為新田大學城、洪水橋大學城和打鼓嶺大學城。

打鼓嶺大學城。（五年規劃文件截圖）

新田大學城規劃圖。（五年規劃文件截圖）