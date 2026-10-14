重陽節｜東鐵綫、K52A巴士及高鐵周末加強服務　港鐵班次時間一覽

重陽節將至，港鐵今日（14日）公布，為便利市民於重陽節期間前往掃墓，將加強相關列車及巴士服務，以配合跨境掃墓出行需要。其中由本周五至下周一（16日至19日）期間，將一連四天早晚加密東鐵綫班次，往落馬洲每8.6分鐘一班車，同時高速鐵路香港段加強短途服務，至於港鐵巴士K52A本月逢周末及公眾假期加強服務，接載乘客往來屯馬綫屯門站和曾咀靈灰安置所。一文看清港鐵班次時間。



▼2025年10月29日重陽節市況▼



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港鐵由本周五至下周一（16日至19日）期間，將一連四天早晚加密東鐵綫班次。（港鐵文件截圖）

東鐵綫周五至下周一早晚加密班次 往落馬洲每8.6分鐘一班車

港鐵東鐵綫方面，金鐘至落馬洲／羅湖的列車服務，將於本周五至下周一（16日至19日），在早上及晚間指定時段加密班次。其中，往落馬洲站的班次將由每10分鐘加密至每 8.6分鐘一班車，便利跨境及沿綫乘客出行。

另外港鐵經與內地鐵路單位商討，高速鐵路香港段將於本周五至下周一，加強短途服務，包括本周五加開兩對來往香港西九龍站及福田站／深圳北站，以及於本周六至下周一（17日至19日），每日加開10至12對來往香港西九龍站及福田站的短途班次。

高速鐵路香港段將於本周五至下周一（10月16日至19日）加強短途服務。（資料圖片）

港鐵巴士K52A綫由10月3日至11月1日期間的周六、周日，以及重陽節翌日公眾假期（19日），加強服務及延長服務時間。（港鐵文件截圖）

港鐵巴士K52A綫10月延長服務時間 往返曾咀靈灰安置所

行駛屯馬綫屯門站至曾咀靈灰安置所的港鐵巴士K52A綫，由10月3日至11月1日期間的周六、周日，以及重陽節翌日公眾假期（19日），加強服務及延長服務時間，大部份時間每15至30分鐘一班車。

港鐵表示，會密切留意各鐵路綫的營運情況，在有需要時實施客流管理措施，乘客出行前可留意App及車站發放的最新車務資訊，預早計劃行程，並為行程預留充裕時間。