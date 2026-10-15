藍田站兩事故專家不排除涉人為失誤　鄧家彪籲港鐵設特別車費補償

港鐵觀塘綫藍田站15小時內發生兩宗事故，影響市民於上班及下班繁忙時段出行，運輸及物流局局長陳美寶已責成港鐵一個月內提交報告。九龍東立法會議員鄧家彪今早（15日）在電台節目中指，港鐵現場應變及訊息發放不理想。香港工程師學會電機分部前主席勞偉籌指，兩宗事故於15小時內相繼發生實屬罕見，不排除涉及人為程序失誤。



2026年10月13日，港鐵藍田站附近路軌旁發生火警，藍田站關閉，大批港鐵職員、消防員及警員在月台調查，當中包括消防處公路及鐵路拯救員（頭盔上有紅黃相間格子標貼）。（資料圖片／梁偉權攝）

鄧家彪指應變混亂

鄧家彪在港台節目《千禧年代》指，港鐵在兩宗事故中的應變表現「真係唔理想」，指港鐵多年來緊扣人手成本，導致突發事故時訊息發放未能到位。他特別提到，藍田屬於老區，不少街坊未能及時透過手機應用程式獲取最新資訊，加上藍田站範圍廣闊，港鐵安排70輛免費接駁巴士來往觀塘至油塘，惟指示極不清晰。

立法會議員鄧家彪。（資料圖片／蘇俊希攝）

「特別車費日」未能精準補償受影響乘客

由於兩宗事故均於繁忙時段發生，按機制每宗延誤港鐵需面臨至少120萬元罰款。鄧家彪指，現行累積2500萬元延誤罰款才安排「特別車費日」的做法，未能精準補償受影響乘客，呼籲港鐵考量兩宗事故的系統性關聯，直接向受影響地區乘客提供特別車費豁免，並於本月30日立法會鐵路事宜小組委員會上作出交代。

2026年10月14日，警員及港鐵工程人員到藍田站。（資料圖片／馬耀文攝）

勞偉籌在同一節目中表示，今次涉事的絕緣膠於今年3月更換、9月通過檢測，而冒煙的電力設備亦於2月完成檢測且無異樣，短時間內連續出事實屬罕見。

勞偉籌續指，港鐵供電系統分為車站設備及路軌供電兩部分，兩宗事故在電路上是否有直接聯繫仍有待調查。但他補充，藍田站近觀塘方向屬於露天隧道，外來物件掉入路軌引發故障的風險較高。此外，他亦不排除事故涉及程序失誤。