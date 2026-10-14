藍田站連續兩日故障　專家憂港鐵三綫電線老化　倡港鐵大規模檢查

港鐵藍田站連續兩日出現故障，繼昨日（13日）傍晚路軌旁的絕緣膠起火後，今早（14日）藍田站機房有電線過熱冒煙。香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生估計，前者或涉及維修上不當，後者則可能與電線老化有關。他又認為，港鐵頭三條通車的觀塘綫、荃灣綫、港島綫都有老化風險，建議港鐵作大規模檢查。



港鐵藍田站連續兩日出現故障。（林振華攝）

港鐵藍田站附近路軌旁發生火警，藍田站一度關閉。港鐵稱，事故緣於道岔（波口）設備一件絕緣膠因短路起火。（港鐵提供）

香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生。（網上圖片）

張年生指，道岔用作轉換路軌以改變行車方向，一般由摩打控制，為分隔列車路軌的高壓電與信號系統的低壓電，摩打底部會墊上絕緣橡膠。但他指，橡膠一般很難燒着，估計摩打潤滑油沾在絕緣膠上，加上涉事路段露天，可能會積聚隨風飄至的垃圾，當列車經過或煞車時路軌產生火花，點燃了油污和垃圾，導致着火。

他提到，按港鐵一般維修程序，需要清潔絕緣膠，數個月一次已足夠，認為事件或涉及保養程序疏忽。惟他強調，垃圾飄到路軌難偵測，認為事件由許多不同原因堆疊而成，「好多個『咁啱』先至會做到。」

藍田往調景嶺方向月台機房有電線過熱冒煙。（《香港01》圖片）

至於機房電線過熱，張年生認為與電流過大無關，因為設備一直運作良好，估計涉及電線外皮老化，空氣中的水分或濕氣容易滲入，造成「半短路」，因而令電線發熱。他指出，電線外皮老化很難單憑肉眼檢查發現，詳細檢查要拆除電線量度電阻數值，屬繁複工程，故一般每使用30年，就會直接更換。

張年生認為，港鐵頭三條通車的觀塘綫、荃灣綫、港島綫各站，都有電線老化的風險，雖然港鐵正更換信號系統的電線，但風火水電設備的電線都同樣有老化風險，建議港鐵為三條路線作大規模檢查，並制定更換計劃。