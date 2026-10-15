瑞典下月審Lily撫養權　父母冀港府支援　入境處︰須證血緣申護照

【Save Lily事件／Save Lily香港／Save Lily父母】一對香港未婚伴侶曾偉邦及關佩仙，設立「Save Lily」網上專頁，指控瑞典當局「強行」將女兒Lily帶走並由寄養家庭照顧。二人昨日（14日）指，瑞典法院下月開庭審理Lily撫養權事宜，同時已接獲瑞典移民局通知，未能按照香港要求採集Lily的DNA樣本，暫不執行遣返令，因此他們擔心Lily被判予當地寄養家庭，希望入境處先行使酌情權批准接回Lily，再在港抽取DNA證實血緣關係。Lily父母更表示，若入境處未能在本周五（16日）下午一時前回應，將向法院申請緊急司法覆核。



入境處今早（15日）回應指，已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐瑞典大使館，向瑞典當局跟進事件，若相關人士持有任何官方文件，證明他們與Lily的血緣關係，可向入境處提交，以跟進Lily的特區護照申請。



港人曾偉邦及關佩仙2023年底在瑞典非法居留期間，當時約兩歲的次女Lily，被瑞典社福局強制帶走看管。（資料圖片／梁鵬威攝）

港人曾偉邦及關佩仙回港後向入境處求助，Lily則留在當地生活。（資料圖片／梁鵬威攝）

曾偉邦及關佩仙指，瑞典法院預備在今年11月開庭處理Lily撫養權事宜，希望入境處先行使酌情權批准接回Lily，再在香港抽取DNA證實血緣關係。（資料圖片／葉志明攝）

港人曾偉邦及關佩仙於2023年底在瑞典非法居留期間，當時約兩歲的次女Lily，因居留身份及健康狀況等問題，被瑞典社福局強制帶走看管，其後交由寄養家庭照顧，至今仍維持監護令，禁止二人與Lily接觸，從此與父母分隔。他們回港後向入境處求助，Lily則留在當地生活。

稱瑞典法院下月開庭判Lily最終撫養權 港府要求證血緣關係才接回港

他們昨日早上指，瑞典法院預備下月開庭處理Lily撫養權事宜，同時瑞典移民局通知他們未能按港府要求採集Lily的DNA樣本，故不會執行遣返令，因此擔心Lily的撫養權正式判予當地寄養家庭後，從此不能回港與家人團聚，惟香港入境處要求必須提供任何一項證明，例如Lily的出世紙、二人在瑞典取得Lily撫養權的證明、確認血緣關係的DNA證明，才會簽發特區護照及接收Lily回港。

他們又指，鑑於事態緊急，希望入境處先行使酌情權批准接回Lily，再在香港抽取DNA證實血緣關係。若入境處未能在本周五（16日）下午一時前回覆，他們將會向香港法院申請緊急司法覆核。

曾偉邦及關佩仙早前印發傳單在街上派發。（資料圖片／黃學潤攝）

曾偉邦及關佩仙早前印發傳單在街上派發。（資料圖片／黃學潤攝）

入境處︰一直跟進事件 申特區護照提交文件證血緣關係

入境處今早回應指，一直透過外交部駐港特派員公署、中國駐瑞典大使館，以及特區政府駐倫敦經貿辦，向瑞典當局了解Lily的情況，並已向瑞典當局表示相關人士願意提交基因測試報告，證明與Lily的血緣關係以確立身份。

入境處表示，接獲相關人士就Lily個案提供的最新情況後，已即時透過公署及大使館，向瑞典當局了解並跟進事件，若相關人士持有任何官方文件，證明他們與Lily的血緣關係，可向入境處提交，以跟進Lily的特區護照申請。入境處將繼續與公署、大使館及經貿辦保持聯繫，跟進事件。