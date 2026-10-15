維園世界綵燈大街加持　與其他中秋活動帶動9月訪港旅客按年升22%

旅遊發展局今日（15日）公布，9月初步訪港旅客錄得約403萬人次，較去年同期上升22%，認為受惠於中秋節活動，包括大坑舞火龍及首次舉辦的「國際中秋綵燈匯」（即同時受港人及旅客歡迎的「世界綵燈大街」）等。其中內地訪港旅客人次按年上升29%、長途市場旅客增20%，惟短途市場旅客因燃油附加費等因素影響，按年跌9%。



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9月訪港旅客錄得約403萬人次 內地旅客按年上升29%

旅發局今日公布，9月初步訪港旅客錄得約403萬人次，較去年同期上升22%，認為受惠於中秋節假期，以及本港同期舉行多項節慶活動，包括年度大坑舞火龍、中秋綵燈會及首次舉辦的「國際中秋綵燈匯」（即同時受港人及旅客歡迎的「世界綵燈大街」），加上去年同期受惡劣天氣影響，比較基數偏低，其中內地旅客訪港錄得約317萬人次，按年上升29%。

短途旅客因燃油附加費等影響 按年跌9%

旅發局又指，長途市場持續增長，錄得約28.6萬人次，按年增20%，表現理想；短途市場方面，雖然受節慶活動帶動，惟受航空運力及燃油附加費等因素影響，旅客增長仍面對一定壓力，錄得約42.1萬人次，按年跌9%。

9月初步訪港旅客錄得約403萬人次，較去年同期上升22%。（旅發局文件截圖）

今年首三季累計訪港旅客約4070萬人次 按年升12%

旅發局指，今年首三季累計訪港旅客約4,070萬人次，按年升12%，反映香港旅遊業持續保持增長動力，隨着香港萬聖月、香港美酒佳餚巡禮、香港繽紛冬日巡禮及香港跨年倒數等大型盛事陸續舉行，將繼續透過盛事旅遊、會展旅遊、「只在香港」等推廣香港，攜手業界吸引更多高增值旅客訪港。