新皇崗口岸啟用首兩小時錄得5170人次旅客　較重建前同時段升六成

新皇崗口岸今早（12日）6時30分正式啟用，保安局局長鄧炳強、運輸及物流局局長陳美寶早上先後到口岸視察。鄧炳強表示，今早六時半至八時半，新皇崗口岸錄得5,170人次旅客，比舊口岸同時段升六成。陳美寶則指，各公共交通工具共載1,200人次北上，南下則有近2,000人。當局會繼續檢視出入境情況，並為星期六日高峰期做好準備。



2026年10月12日，運輸及物流局局長陳美寶及保安局局長鄧炳強早上到新皇崗口岸公共運輸交匯處視察。（夏家朗攝）

保安局局長鄧炳強表示，今早六時半至八時半，新皇崗口岸錄得5,170人次的旅客，比舊口岸同時段升六成，並有953過境車次出入境，較平時高三成。

他又指，口岸今早運作暢順，所有合作查驗自助通道都順利運作，聯合車道等候時間少於五分鐘，旅客及司機等都認為現場體驗良好。當局會繼續檢視，並為星期六日高峰期做好準備。

保安局局長鄧炳強今早到入境大堂視察。（夏家朗攝）

鄧炳強又指，入境處今早已為所有早上六時半前到達落馬洲管制站的旅客辦理出入境手續，皇巴最後一班車亦已順利開出。

運輸及物流局局長陳美寶則指，今早前往新口岸的頭班巴士在早上四時45分在小西灣開出，各交通工具亦準時在六時半抵達口岸。由六時半至八時，各交通工具共載1,200人次北上，南下則有近2,000人，感謝公共交通營辦商及前線司機。

運輸及物流局局長陳美寶早上到新皇崗口岸公共運輸交匯處視察。（夏家朗攝）

被問到會否考慮讓非車隊的士可預約到新皇崗口岸，她指當局希望盡量利用公共運輸交匯處的空間，讓不同公共交通工具可以使用。當局已安排充足位置予市區及新界的士排隊，口岸外亦設可容納數十架車的緩衝區供的士使用。她又指，為免造成擠塞，當局安排車隊的士可以預約到場，背後涉及與營辦商的溝通，當局會持續檢視個人點對點服務的需求，期望可優化服務。