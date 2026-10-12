肺鼠疫俄羅斯｜衞生防護中心嚴防輸入　加強對俄抵港旅客健康監測

俄羅斯西伯利亞地區伊爾庫茨克（Irkutsk）鼠疫防治研究所一名實驗室員工10月2日身亡後，爆出染鼠疫疑雲，世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）10月6日表示，要求俄方提供更多資訊，以查明導致嚴重肺炎的病因。

香港衞生防護中心今日（12日）表示密切跟進俄羅斯一宗「不明原因嚴重肺炎」死亡個案，雖然世衞最新公布從俄羅斯當局取得的資料，目前未發現與事件相關的持續傳播證據，但衞生防護中心為審慎起見，已採取一系列防控措施，並會繼續密切監察事態發展，迅速應變，嚴防輸入個案，保障市民健康。



從鼠疫患者腺病性淋巴結（bubo）取出淋巴液製成的腺鼠疫抹片，顯示出引起鼠疫的鼠疫桿菌（Getty）

俄羅斯「不明原因嚴重肺炎」死亡仍存不確定性

衞生防護中心指據世衞評估，目前尚未發現與此事件相關的持續傳播證據，但由於該名實驗室人員的病因仍未確定，事件仍存在不確定性。

衞生防護中心評估事件對本港公共衞生即時風險屬於低

衞生防護中心指，近月沒有接獲從俄羅斯抵港的市民或旅客罹患不明原因肺炎的呈報，根據現有資料，由於沒有證據顯示事件涉及持續傳播，中心評估事件對本港公共衞生構成的即時風險屬於低。

為審慎起見，中心已採取一系列防控措施，嚴防輸入個案，包括：

（i） 加強在機場對由俄羅斯抵港的相關航班的旅客進行健康監測，包括安排港口衞生科人員在相關航班閘口為旅客進行體溫監測，並對出現病徵的旅客進行健康評估；

（ii）在機場入境區域展出告示及進行語音廣播，並透過航空公司呼籲過去14日內曾到訪俄羅斯西伯利亞伊爾庫茨克州的旅客，在抵港時主動向現場的衞生署人員申報，以便進行進一步的健康評估；

（iii）相關入境旅客若出現肺炎病徵，經港口衞生科人員評估後，會立即安排將其轉介至公立醫院進行進一步檢測；

（iv）向香港機場管理局和航空公司提供有關俄羅斯該宗個案的最新情況，並呼籲航空公司提醒機組人員，如發現航班上有乘客出現發燒或病徵時，應嚴格執行既定的防控措施。

向全港醫生和醫院發提醒加強監測

中心會向全港醫生和醫院發信，提醒醫生保持高度警覺並加強監測，而任何在發病前14日內曾到訪俄羅斯西伯利亞伊爾庫茨克州並出現不明原因肺炎的病人，必須立即向中心呈報，以安排進一步化驗。中心醒旅客，返港後如出現呼吸道病徵，應佩戴口罩及求醫，並向醫生報告其外遊紀錄。

香港衞生防護中心今日（12日）表示密切跟進俄羅斯一宗「不明原因嚴重肺炎」死亡個案。(資料圖片)

甚麼是鼠疫？

香港衞生防護中心指鼠疫是一種可感染齧齒動物、一些動物和人類的傳染病。它由鼠疫耶爾森桿菌所引致。鼠疫感染主要有三種：腺鼠疫、肺鼠疫和敗血性鼠疫。

腺鼠疫死亡率幾高？

防護中心指，人類感染鼠疫是嚴重疾病，腺鼠疫病死率為30%至 60%，如沒有接受治療，肺鼠疫向來是致命的。

鼠疫傳播途徑是甚麼？飛沫會傳播嗎？

鼠疫是由受感染動物（主要是齧齒動物）身上的帶菌跳蚤經叮咬而傳播。人類的皮膚若有傷口，而與帶菌動物的體液或組織接觸，或吸入患者的飛沫，亦可感染到鼠疫。腺鼠疫通常不會在人與人之間直接傳播，除了接觸受感染者淋巴結的膿液。肺鼠疫的傳染性極高，可透過吸入患者的飛沫於人與人之間傳播。

鼠疫潛伏期多久？

腺鼠疫的潛伏期一般為1至7天，而肺鼠疫的潛伏期一般1至4 天。

鼠疫病徵有甚麼？

．腺鼠疫患者會出現突發的病徵包括頭痛、發冷、發燒、疲倦以及受影響的淋巴結腫脹和疼痛。此脹大的淋巴結稱為「淋巴結炎」。這是最常見的鼠疫類型。

．當鼠疫桿菌侵入血液時，病情便發展成為敗血性鼠疫。透過血液，感染可蔓延到身體其他器官，引致嚴重併發症。

．患上肺鼠疫的病人會發冷、發燒、頭痛、全身疼痛、虛弱、胸口翳悶、咳出帶血的痰、呼吸困難；如不及早接受治理，病人可能很快便會死亡。患上這種最嚴重的類型的病人，具極高度的傳染性。

鼠疫是由受感染動物，主要是包括老鼠的齧齒動物身上的帶菌跳蚤經叮咬而傳播。（資料圖片 / 余俊亮攝）

鼠疫有無得醫？

患者須被隔離和服用適當的抗生素。

鼠疫流行地區包括哪裡？

鼠疫是一種動物疾病，除大洋洲外，所有洲都存在該疾病。鼠疫曾在非洲、亞洲和南美洲流行。自上世紀九十年代開始，大部分人類個案在非洲發生。流行最廣的三個國家是剛果民主共和國、馬達加斯加和秘魯。