美食嘉年華｜10.24葵涌運動場舉行設330攤位　首辦爆旋陀螺比賽

由廠商會主辦的「第13屆香港美食嘉年華」將於下周六（24日）起一連9日在葵涌運動場舉行，場內設有七大主題展區，共330個攤位，提供逾60萬元的獎賞優惠。爆旋陀螺近月「翻生」爆紅，今年嘉年華將全天候免費提供陀螺盤供入場人士使用，又增設「爆旋陀螺街霸戰」。



嘉年華上午11時至晚上9時開放，閉幕日提早晚上8時完結；入場費6元，每天晚上7時後可免費入場。



由廠商會主辦的「第13屆香港美食嘉年華」將於下周六（24日）起一連9日在葵涌運動場舉行。（廠商會提供）

全個展期都有「10元及30元隨心購」優惠。(廠商會提供)

香港美食嘉年華今年將於10月24日至11月1日，一連9日在葵涌運動場舉行。今年有330個戶外攤位，劃分為七大主題，當中三大美食區共有80檔熟食攤位，並新增東南亞美食區。場內亦設有「休閒食品區」、「健康養生區」、「餐廚用具區」、「家鄉風味區」。大會表示，入場人士另可品嚐法國藍龍蝦湯、西班牙黑毛豬等美食，亦可配搭各款餐酒或美酒。

優惠方面，全個展期都有「10元及30元隨心購」優惠，展會頭三日及最後兩日會推出「大減價」優惠，部分產品將以1元或一折限量發售。此外，大會每日下午1時半及5時半，合共派發500張「8折美食通行券」予即場購票入場人士。

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展會頭兩日，將舉辦「爆旋陀螺街霸戰」，冠軍可獲2,000元獎金。（廠商會提供）

廠商會會長盧金榮表示，近期本港零售業釋出令人振奮的積極信號，期望透過嘉年華「展覽＋美食」的聯乘效應，進一步為本地消費市場注入活力。（廠商會提供）

另外，展會頭兩日，將舉辦「爆旋陀螺街霸戰」，冠軍可獲2,000元獎金，展期內，大會將全天候免費提供陀螺盤供大眾自由切磋。另外，萬聖節當日及前夕（30日及31日）會有活動，包括「嘩鬼」巡遊、手作工作坊、免費面部彩繪等，身穿萬聖節主題服飾或妝容者，可免費入場。

廠商會會長盧金榮表示，近期本港零售業釋出令人振奮的積極信號，期望透過嘉年華「展覽＋美食」的聯乘效應，進一步為本地消費市場注入活力。

「第13屆香港美食嘉年華」的開放時間為上午11時至晚上9時，最後一日提早至8時完結。入場費6元，每天晚上7時後免費入場；身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士則全日免費入場。公眾可透過工展會APP、八達通APP、AlipayHK、支付寶應用程式、KKday預先購票；訪港旅客可憑旅遊證件到旅客中心免費領取嘉賓券入場。